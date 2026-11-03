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▲林煒和張晨光在《願望清單》中有多場親密對手戲，雖然稱不上大尺度，但暗藏的情慾流動仍讓觀眾看得心癢癢。（圖／中視YouTube）

▲談及和張晨光的對手戲，林煒笑稱兩人出道近30年，過去大多演情敵角色，在《願望清單》居然要扮情侶，讓他直呼自己「臨老入花叢」。（圖／中視YouTube）

昔日戲劇小生林煒過去以「花系列」等狗血劇成為不少女性觀眾的夢中情人，近期也因為網友考古熱潮被封「上古許光漢」，而不只男女情愛，他也拍過探討同性情感的作品，11年前在電視電影《願望清單》與張晨光有在旅館裸身對視、調情等親密戲，老婆張鳳書最終發現林煒的男男婚外情當場情緒崩潰。林煒在《願望清單》中飾演患有心臟病的律師，因病過世後留給妻子張鳳書一張「願望清單」，她循著清單探索時，意外發現與自己相知相守十幾年的老公，生前竟然背著她與咖啡店老闆張晨光有著長達8年的男男婚外情，張鳳書在劇中得知真相後極度抓狂，對著張晨光咆哮「如果這不是詐欺，那我什麼都不是了」、「我有結婚證書，你有嗎」，把遭到多年枕邊人背叛的痛楚演得絲絲入扣。而林煒在戲中少不了和張晨光有多場親暱的對手戲，如兩人在飯店房間共浴時一絲不掛，張晨光深情望著鏡子反射的林煒身影，以及小倆口在偉士牌、沙灘上熊抱和嬉鬧，還有林煒在書櫃旁「壁咚」張晨光的戲碼，雖然稱不上大尺度，但暗藏的情慾流動仍讓觀眾看得臉紅心跳。當年談及和張晨光的對手戲，林煒笑稱兩人出道近30年，過去大多演情敵角色，在《願望清單》居然要扮情侶，讓他直呼自己「臨老入花叢」，林煒也形容抱著張晨光「就像抱一隻大熊」，張晨光則笑稱兩人對戲有「小別勝新婚」的感覺，有趣的是，導演李鼎本來想拍攝更裸露的畫面，但看到兩人肉肉的小腹後便打消了念頭。不少網友翻出林煒和張晨光的親密戲片段，紛紛表示「張晨光及林煒光眼神都充滿情感，不愧是戲精啊」、「太前衛了」、「什麼！以前居然已經這麼開放，難怪小時候我媽都禁止我看連續劇」、「太香了」、「兩人好搭喔」、「古早版的《誰先愛上他的》！」