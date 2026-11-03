我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左營高中學生參與第17屆韓國濟州國際青年論壇，透過藝術創作、數位科技與互動學習，將抽象的全球議題轉化為生動有趣的展演。（圖／翻攝畫面）

高雄市立左營高中參與2026年第17屆濟州國際青年論壇（Jeju International Youth Forum），與來自不同國家的青年齊聚韓國濟州島，透過國際議題研討、跨國團隊合作、創意成果發表及文化交流，共同探討全球永續發展、人工智慧教育、青年團結與世界和平等重要議題。本次論壇於10月27日至31日在韓國濟州島舉行，活動以全球公民精神、永續發展與國際合作為核心，透過英語分組討論與跨國團隊合作，讓不同文化背景的青年共同思考全球議題，並以創意展演呈現討論成果，展現跨文化溝通、團隊合作及問題解決能力。左營高中三組學生透過藝術創作、數位科技及互動學習，將抽象的全球議題轉化為生動有趣的展演，也展現臺灣青年優異的英語表達、創意思辨及跨國合作能力。除了國際議題研討，左營高中學生也在文化之夜（Culture Night）精心安排臺灣飲食文化、英語戲劇及經典歌舞展演，以充滿創意的方式向各國青年介紹臺灣。帶隊教師李昱融表示，此次文化展演最令人感動的，不只是學生展現英語表達與表演能力，更重要的是將臺灣文化轉化為各國青年都能共同參與的體驗。從介紹特色零食到邀請國際友人隨著〈阿里山的姑娘〉共舞，學生不再只是文化介紹者，更成為促進跨文化理解與國際友誼的橋梁。不同國家的青年因美食、音樂與舞蹈產生共鳴，正是國際教育最具意義的學習成果。左營高中校長林百鴻表示，左營高中推動國際教育，透過國際論壇、姊妹校交流及跨國合作學習，持續拓展學生全球視野。本次濟州國際青年論壇讓學生從環境永續、科技倫理、國際和平及文化理解等面向深化全球公民意識，也在與各國青年的交流中學習尊重多元文化、傾聽不同觀點，並透過合作尋求解決問題的方法。從生態轉型、AI未來教育到世界和平，左營高中學生以創意回應全球挑戰；從臺灣特色零食、英語短劇到〈阿里山的姑娘〉全場共舞，更以文化自信搭起國際友誼的橋梁。此次交流不僅拓展學生國際視野，也讓世界看見臺灣青年的創意、熱情與行動力。