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比照韓國調電價 台電可創造逾5,400億元盈餘

立法院明（4）日將審查2026年度總預算追加預算案，其中包含台電撥補預算711億元。台電工會今（3）日表示，台電虧損主因是配合政府物價政策，並非經營不善，強調若依照韓國電價調幅，台電財務不僅穩健，甚至能創造千億盈餘，既然配合政府政策吸收成本、穩定電價，獲得政府撥補合情合理，籲請立院應盡速通過追加預算。台電工會表示，台灣長期維持極低的電價基準。現行民生基本用電（330度以下）單價甚至比20年前更低；以住宅第一段單價為例，2004年每度2.10元，現行每度卻僅1.78元，相較這22年來的物價提升，顯有差距。而絕大多數的民生用戶享受低電價的背後，是台電沉重的財務承擔。自2022年至2026年9月，台電光是為了「照顧民生（住宅用電）」就吸收了逾2,800億元的虧損。若再計入小商店與弱勢團體，為穩定物價的累計補貼總額更超過3,400億元。台電工會表示，目前累計虧損是代替全民承擔國際輸入性通膨的結果，若台灣全面比照韓國的電價收費，台電在2023年不僅不會虧損，反而能創造約300億元的盈餘。若進一步推算至2024年，採用韓國電價更可讓台電獲利高達1,500億元。進一步參考韓國電價，自2020年算至2025年，台電累計可創造逾5,400億元盈餘、預估至2026年底更可以累積創造超過6,600億元盈餘，證明台電公司在勞資協力下，若能在無配合政策、合理反映成本時，本身具備高度的獲利與營運能力。他們最後強調，面對2022年迄今全球地緣政治引發的能源危機，從俄烏戰爭至美伊戰事，各國政府亦透過編列財政預算補貼電價作為重要配套，在減輕民生負擔的同時，使電業得以回收合理成本、兼顧財務健全，呼籲政府及立法院朝野各黨團，大家一起跳脫政治攻防，以更宏觀、長遠角度正視台電追加預算案的必要性。