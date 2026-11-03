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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎今（3）日展開休賽季首波40人名單殘酷大洗牌，為了迎回卡本特（Kerry Carpenter）等7名結束60天傷兵名單的核心主力，球團大刀闊斧將4名球員移出名單，包括釋出2人、指定讓渡（DFA）1人，甚至放棄執行老牌守護神簡森（Kenley Jansen）的合約選擇權；而令台灣球迷振奮的是，日前才被波士頓紅襪以現金交易送至底特律的25歲台灣內野好手鄭宗哲，並未出現在這波清洗名單中，強勢保住老虎40人名單席位，為爭取2027年大聯盟春訓與開季機會保有一線生機。依據大聯盟規章，休賽季期間球團無法繼續利用60天傷兵名單規避40人名額上限，必須將傷兵移回或移出名額。老虎此役迎回卡本特、米德斯（Parker Meadows）、培瑞茲（Wenceel Pérez）、維爾林（Matt Vierling）以及強投歐森（Reese Olson）等7大戰將。為了騰出空間，球團將左投洪恩（Bailey Horn）與右投隆恩（Sawyer Gipson-Long）無條件釋出，右投狄亞茲（Yilber Díaz）遭到DFA，外野手朱克斯（Corey Julks）則拒絕下放成為自由球員；此外，老虎更果斷放棄資深終結者簡森的2027年球隊選擇權，在一連串斷捨離後名單重回40人滿編，而鄭宗哲的名字穩穩留在其中。現年25歲的鄭宗哲生涯以游擊、二壘為主，並能兼防三壘，具備極高守備彈性。先前紅襪同樣面臨傷兵潮回歸的名單緊繃問題，老虎制服組見狀便主動出擊，以現金補償方式向紅襪換來這名守備見長的左打內野手；經紀人張家銘透露，老虎球團內部非常欣賞鄭宗哲的防守能力，特別渴望補強游擊、三壘的深度。雖然鄭宗哲並非立刻卡位先發，但他能隨時支援多個守備位置的「工具人」特質，在漫長的例行賽中對球團深度而言是一張絕佳保險牌。鄭宗哲在2026年效力紅襪期間獲得14場大聯盟出賽，39打數敲出10支安打、包含1支二壘打與5分打點，繳出打擊率.256、上壘率.318的成績，比起2025年海盜初登板時的無安打窘境，實戰抗壓與打擊品質皆有顯著成長；小聯盟3A更有8轟、30打點與47次保送的選球表現。然而，休賽季的名單保衛戰並未就此落幕。根據美媒《Detroit News》報導，大聯盟即將在11月17日迎來「規則五選秀（Rule 5 Draft）」保護名單大限，老虎屆時若需保護農場新秀，40人名單勢必將面臨第二波更嚴苛的擠壓。但相較於紅襪將其割愛，老虎在首波清洗中選擇力保鄭宗哲，已證明對其價值的肯定；這名台灣好手已順利邁過第一道關卡，接下來將在春訓全力以赴，爭取開季登上大聯盟舞台。