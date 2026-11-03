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資深演員林煒近日意外在Threads爆紅，更被網友封為「上古許光漢」，連帶讓他過去演出的中視《女人花》、《太陽花》等「花系列」戲劇重新受到關注。中視經典戲劇YouTube頻道近期展開不間斷馬拉松直播，標題直接打出「重溫花系列女人花『上古許光漢』林煒激情戲」、「林煒再現花系列經典！太陽花愛恨糾葛一次看」，吸引大批網友進入聊天室朝聖。不少觀眾坦言，自己正是被Threads上的討論燒到，才特別進入直播間觀看，紛紛留言：「因為被Threads燒到來看上古許光漢的」、「上古許光漢感覺非看不可」，還有人笑稱：「看來今年過年《甄嬛傳》遇到對手了」、「中視跟上時事。」讓30年前的經典台劇，再度成為新一代觀眾的追劇選擇。林煒與王淑娟主演的《女人花》，描述事業有成的女強人宋玲婚後遲遲無法生育，因此遭婆婆百般刁難。宋玲在一次激烈爭執後負氣離家、借酒消愁，卻意外走錯飯店房間，與即將結婚的陌生男子沈俊中發生一夜情，充滿愛恨糾葛的劇情，即使以現在眼光來看仍相當灑狗血。中視劇場「花系列」製作人魏約翰透露，系列最初其實是無心插柳，當時聽從編劇建議，認為只要劇名與花有關、在中視播出就會有好成績，因此接連推出多部以花命名的作品，後來才逐漸被觀眾統稱為「花系列」。當年《太陽花》、《罌粟花》、《七夕花》等劇播出時，均創下亮眼收視。魏約翰回憶，由王淑娟、李天柱、席曼寧、林煒及張庭等人主演的《太陽花》播出時相當轟動，劇組曾詢問觀眾是否喜歡劇情，沒想到短短一個晚上，傳真機幾乎沒有停過，地上更堆滿觀眾傳來的回覆。談到林煒如今被封為「上古許光漢」，魏約翰坦言看到新聞時相當意外，也稱讚林煒過去曾擔任模特兒，不僅身材好、臉蛋俊俏，更是一名工作態度認真的演員。目前中視經典戲劇YouTube頻道已上架29部「花系列」作品，並同步推出24小時馬拉松直播，讓新舊觀眾一次重溫經典。