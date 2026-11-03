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▲《嫁金釵》結局中，劉朔登基3年被暗算，遭猛獸咬斷雙腿失血過多慘死。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇本以為走到絕境，得知妹妹懷孕，又看到一線生機。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇最後以護國長公主身分執掌朝政。（圖／翻攝自微博）

《嫁金釵》今（3）日迎來大結局，魏嬈（田曦薇 飾）被封為護國長公主，太子（鄭好 飾）被廢為庶人賜自盡，周芙（毛林林 飾）的兒子劉朔（周曆傑 飾）最後登上皇位，娶回魏嬈（田曦薇 飾）的義妹紅線（金天如意 飾）。本以為就此能過上幸福快樂的日子，沒想到三年後皇帝狩獵時被廢太子設計墜馬，遭猛獸咬斷腿失血過多而亡，魏嬈大崩潰，恨蒼天對她不公不義，此時紅線告訴她自己懷孕了，魏嬈也以護國長公主身分，親迎諸侯、執掌大局。雖說是大女主劇，但也有不少人認為看到最後已經和原本的調性不太一樣，評價兩極。《嫁金釵》結局中，太子劉狩因聯合太子妃構陷魏嬈，製造亂象，母親鄭婕妤謀害皇帝，而他們的計劃早被魏嬈和陸濯看穿，最後太子被貶為庶人，賜自盡，周芙的兒子劉朔被扶上太子之位，魏嬈被封為護國長公主，劉狩直到臨死才知道，父親早就屬意繼承人選，他只不過是一顆棄子罷了。然而劉朔登基3年後，被劉狩設計在狩獵時墜馬，遭野獸咬斷雙腿，最後失血過多而死，臨死前他抓著魏嬈的手哭喊著，「我好怕，我好不甘。」再次失去至親的魏嬈心痛落淚，仰天大吼，「祢到底要如何折磨我，看我如何痛苦不堪祢才滿意！」就在此時，紅線將魏嬈的手放在她的肚子上，告訴她自己懷上劉朔的孩子，這才給她們又帶來一線生機，最後魏嬈以護國長公主身分，親迎諸侯、執掌大局。不少觀眾大讚田曦薇演技驚人，從悲痛、憤怒到看見希望，大起大落的每個情緒都掌握得恰到好處。不過這樣的結局，和一開始主打田曦薇分飾兩角，兩姐妹爭權奪利的設定已經差了十萬八千里，雖依舊是大女主劇，但看到後來略顯牽強，有人說「君黛」下線後變得非常無聊，魏嬈和母親相認後，母女線也變得工具化，只剩復仇爽感，短劇味道濃厚，也有人認為大女主劇就是要看女主角拯救世界，若皆大歡喜反而脫離現實感。