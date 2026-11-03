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▲鄭宗哲曾在短時間內遭多支大聯盟球隊透過讓渡程序承接，未來若無法留在老虎26人名單，仍可能再度面臨DFA風險。（圖／取自Los Wepas de Worcester官方X）

▲鄭宗哲與李灝宇如今同屬老虎體系，未來兩名台灣內野手是否有機會同時站上大聯盟，將成為台灣球迷關注的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

台灣內野手鄭宗哲成功逃過底特律老虎休賽季第一波40人名單調整，暫時保住大聯盟席位，但這是否代表他已經確定能在2027年替老虎出賽？答案恐怕沒有這麼簡單。根據美媒《Sports Illustrated》分析，鄭宗哲目前已經用完小聯盟選擇權，代表他無法像一般年輕球員一樣，由球團直接下放3A。若明年春訓結束後無法進入26人名單，老虎原則上必須先讓他通過指定讓渡及相關程序，才有機會將他留在小聯盟。這讓鄭宗哲接下來面臨休賽季40人名單競爭，以及2027年開季大聯盟席位兩道難關。在大聯盟名單制度中，「40人名單」與「26人名單」存在本質上的不同。40人名單僅代表球員享有大聯盟規格合約保障，而26人名單才是例行賽真正能踏上球場出賽的現役部隊。一般球員在進入40人名單後擁有3個「選擇權年度（Options）」，球團可自由將其下放小聯盟磨練；然而鄭宗哲在歷經多次升降與球隊異動後，小聯盟選擇權已全數耗盡，老虎若想將他留在3A當作深度備援，依法必須先將他DFA移出40人名單並放進讓渡名單（Waivers）。一旦進入讓渡程序，全聯盟其餘球隊皆有7天時間提出承接申請，唯有在完全沒有球隊挑走的情況下，老虎才能將他移往小聯盟，這也是鄭宗哲過去為何曾在短時間內輾轉光芒、大都會、國民與紅襪，只要具備優異游擊防守價值，在讓渡名單中極容易引起其他球團目光，這種「不能無條件下放」的特性，直接逼得老虎高層必須在春訓後立刻決定「給予大聯盟席位」或「冒險承擔失去他的代價」。在春訓考驗來臨前，鄭宗哲眼前就有第一道迫在眉睫的危機。美媒《Detroit News》與《Bless You Boys》指出，大聯盟即將在11月17日迎來「規則五選秀（Rule 5 Draft）」的保護名單截止日；目前40人名單已呈現滿編的老虎隊，必須評估是否將農場重砲捕手布里塞尼奧（Josue Briceño）及內野好手安德森（Max Anderson）等符合資格的新秀納入保護。如果制服組決定拉上新秀避免被挖角，就必須透過交易或DFA現有球員騰出名額，鄭宗哲的40人席位屆時恐將面臨第二波衝擊。即便順利撐過休賽季，明年春訓將是真正的殘酷舞台。老虎內野陣容星光熠熠，除了高薪球星巴耶茲（Javier Báez）、強打基斯（Colt Keith），還有防守好手史威尼（Trey Sweeney）、工具人麥金斯崔（Zach McKinstry），農場後頭更有麥高尼格（Kevin McGonigle）與同鄉強打李灝宇虎視眈眈。鄭宗哲雖然擁有出色的游擊守備範圍、左打優勢與跑壘速度，且在紅襪3A展現高達14%的優異保送率，但在大聯盟僅.282的長打率仍顯單薄。雖然鄭宗哲逃過首波名單清洗，但僅僅是拿到了入場券，唯有在明年春訓徹底展現攻守兼備的大聯盟身手、一舉殺進開季26人正式名單，才能真正終結在各隊間流浪的動盪命運。