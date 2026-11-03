我是廣告 請繼續往下閱讀

一車多平台關注監理配套 司機盼收入更有保障

預告期太短 多留言盼延長討論

網路預約叫車已是常態，交通部上月預告修法，將叫車平台納入計程車客運服務業管理，並且解除同一車輛僅能加入一家派遣業者的限制。草案公布後陸續有民眾、司機及業者提出意見，討論多聚焦在「一車多平台」的監理配套、司機收入，以及預告期的長短。交通部10月22日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文，同時也祭出配套措施，如派遣業者向駕駛收取的服務費，須經公路主管機關同意後實施。同時也將草案放在公共政策網路參與平臺「眾開講」開放民眾討論。多數留言擔憂開放一車多平台後的監理問題，有留言指出，同一輛車若加入多個平台，車牌號碼相同，稽查時恐難以辨識當下由哪一家業者派遣。也有人質疑，事故的責任歸屬，希望釐清保險理賠與平台責任。另有意見擔心，司機若遭平台停權後，可能轉往其他平台接單；也有多元車隊業者認為，主管機關可先建立車輛資料的交叉比對機制，再逐步放寬。司機收入是另一個熱議焦點，許多留言與服務費、抽成及司機收入相關。交通部在修正說明中指出，駕駛團體曾反映部分業者以車資比例抽成且可單方調整，因此增訂服務費調整須經主管機關同意的程序以保障駕駛權益。不少司機提到，車貸、油錢、保養費持續上漲，夜班、雨天與尖峰時段的收入是維持生計的重要來源，但服務費管制卻形同讓收入減少。也有司機具體提出平台抽成的建議，有人主張立法訂定平台抽成上限，也有人建議降低目前普遍25%的抽成。程序面上，本次草案預告期11月5日截止。部分留言認為14天預告期過短，希望業界與消費者能有更充分的溝通時間；也有留言以先前外送平台修法的經驗為例，建議主管機關廣納各方意見。另有留言從數位轉型角度出發，期待法規能跟上國際上無人計程車等新發展。討論區中也有其他建議與支持聲音。有留言建議參考韓國模式，透過加盟車提高辨識度，並維持不得一車多平台接單；也有留言認為，車行牌照價格偏高是長期困擾司機的問題，盼一併檢討。自稱駕駛人權益團體成員的留言者則感謝交通部關注司機權益。預告期結束前各界仍可透過平台，或向交通部陳述意見；交通部將彙整各方意見後，研議修正並發布施行。