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香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈，遭判處4年2個月徒刑定讞，2024年5月入監服刑。台中高分院今年10月20日裁定假釋並交付保護管束，檢方則命令以驅逐出境代替保護管束。移民署彰化縣專勤隊今（3）日上午前往二林監獄提解Toyz出監，完成相關手續後將他強制驅逐出境，Toyz已於下午1時10分搭機離台返港，並遭管制一定期間不得入境台灣。Toyz過去以商務事由來台，卻因販賣大麻菸彈觸法，經法院判刑4年2個月定讞。台中高分院裁定假釋後，原本應接受保護管束，但台中高分檢檢察官考量其香港籍身分，命令以驅逐出境代替保護管束，案件隨後交由移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊執行。彰化縣專勤隊今日上午8時前往法務部矯正署二林監獄，辦理Toyz提解出監作業，並於上午10時至11時許完成強制出境相關手續，隨後將他解送台中機場。Toyz於下午1時10分搭機離台返回香港，未來在管制期間內不得再次來台。Toyz入獄期間，與女友篠崎泫的感情動向持續受到關注，外界也曾傳出兩人可能修成正果。如今Toyz遭驅逐出境，未來若與在台設有戶籍的配偶結婚，是否能透過依親方式申請來台，也成為討論焦點。對此，移民署表示，若劉男未來欲依親其在台設有戶籍的配偶，申請在台居留，仍將依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」等規定嚴謹審查，並非結婚後就能直接返台居留。移民署強調，台灣歡迎世界各地朋友前來體驗及交流，但所有人士仍應遵守我國法令及相關規範，不得從事與許可目的不符的工作或活動。未來也將持續強化跨機關合作及違法違規事件處理，以維護國家安全、社會安定及交流秩序。