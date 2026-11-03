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台北市長蔣萬安為拚連任，10月8日召開記者會拋出松機遷移改建AI園區想法，引發譁然。北市議員秦慧珠昨召開公聽會，會中公園處坦言，300公頃AI園區中的110公頃中央公園，是10月8日後才規劃，引發譁然。秦慧珠今（3）日被問到是否有被市府的解釋說服支持遷松機？她坦言市府沒很積極處理，目前為止也沒辦法回答說何時展開規劃，只說近期會成立跨局處小組。秦慧珠今被問到昨天公聽會的內容，她說10月21日議會專案報告時，早上碰到產發局長陳俊安，他問議會報告是產發局做的嗎？因為有AI園區，但他說是都發局做的，所以當天才會質詢市長跟都發局長期程。秦慧珠說，沒想到隔天，都發局工作人員向她辦公室回報，其實報告是產發局做的，昨天公聽會公務人員的回答也是如此。她想公務員都是事務官、科長級的，他們表達的狀況就是事實，所以就不多做重複。不過秦慧珠昨召開公聽會時頗多感慨，直言選前做了一個藍綠都不願意做的事，更說過去國民黨都反對，現在要支持，希望台北市有可以說服的理由。秦慧珠說，從1967年吳黨籍市長高玉樹到今年已經59年，歷經10位市長候選人、立委、現任市長提出要遷移但都遷不走，肯定有原因跟困難，蔣萬安願意大膽提出很有勇氣，所以他應該坐下來好好地談。秦慧珠說，他昨天邀請了中央跟北市府所有的官員，大家心平氣和、理性務實的討論，公聽會中大家都說得很清楚，每個都是代表自己不會或局處發言，應該也帶了充分資料來，譬如說國防部派了10人到場表示重視，她尊重每一個公務人員的意見。至於有沒有被市府說服？秦慧珠坦言，市府還沒有很積極處理這一塊，都發局說近期會成立跨局處小組，但站在議員的期盼，10月8日召開記者會後，應該10月9日就責成市府各單位成立，很可惜目前沒辦法回答說什麼時候展開規劃，只說近期市府會成立跨局處小組。