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▲小龍女林襄昨晚在中職頒獎典禮擔任舞蹈表演，與緋聞男友馬傑森罕見同台。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

中華職棒樂天桃猿內野手馬傑森今年打擊突飛猛進，入圍年度最佳進步獎，但昨（2）晚在頒獎典禮上不敵隊友曾家輝，無緣領獎。馬傑森深夜在個人社群發文，坦言一路上遇到不少挫折，今年的成績是自己最大的收穫。馬傑森感謝球團、教練團以及後勤人員的背後支持，文末更寫下，「最後的最後，謝謝所有我愛的人，還有愛我的妳。」文章一出立刻引發高度討論，被球迷解讀為公開向緋聞女友林襄「告白」，網友們紛紛高喊「求婚」。現年24歲的馬傑森，2020年選秀首輪入隊，本季打擊成績大躍進，出賽115場，敲出104安、3轟、34分打點，打擊率2成80，季末入圍年度進步獎，不過昨晚不敵隊友曾家輝，無緣拿下獎項。曾家輝在受訪時也大讚馬傑森今年的成績，「他今年跟之前比真的差蠻多的，在打擊方面看起來就像完全變了一個人。」馬傑森深夜在個人社群發文回顧今年球季，「很榮幸今年能夠獲得最佳進步獎的入圍肯定。同時也恭喜（曾）家輝，最後拿下獎項。身為隊友，絕對知道鬼神般的數據背後，是投入多少的努力才能換來的，明年我們繼續努力。」談到今年球季，馬傑森說，「踏入職棒第七個賽季，一路上經歷過不少挫折，也曾經聽過許多質疑的聲音。去年因為服兵役，錯過了頒獎典禮，今年能夠穩定出賽115場，對我而言就是最大的收穫。」馬傑森感謝訓練中心、球團、教練團以及所有後勤的背後支持，他也謝謝猿迷的一路陪伴，「無論球隊戰績如何、我個人的表現好壞，你們始終在場邊為我們加油。今天的結果不是終點，我還有很多需要學習、需要進步的地方。接下來也會繼續努力，不辜負每一份支持與期待。」馬傑森在文末寫下，「最後的最後，謝謝所有我愛的人，還有愛我的妳。」貼文一出，馬上引爆關注，被球迷解讀為公開向緋聞女友林襄放閃，留言區也不少網友喊「求婚」。巧合的是，林襄昨晚也以小龍女成員身分登上頒獎典禮舞台演出，兩人在同個場合分別以入圍者與表演者身分亮相，話題十足。