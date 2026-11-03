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台北股市今（3）日賣壓沉重，加權指數開低走低，終場大跌1612.60點，收在43307.54點，跌幅3.59%，失守44000點大關，創下史上第7大單日收盤跌點，成交值達9280.58億元。回顧歷史紀錄，台股單日最大跌點為7月17日的2953.71點。今日加權指數以44481.59點開出，盤中最高來到44614.64點，隨後賣壓擴大，最低下探43191.58點，終場收在43307.54點。從歷史跌點排行來看，台股單日收盤跌點前6名依序為：1.2026年7月17日下跌2953.71點2.2025年4月7日下跌2065.87點3.2026年7月28日下跌2030.83點4.2024年8月5日下跌1807.21點5.2026年6月26日下跌1683.59點6.2026年10月15日下跌1655.96點7.2026年11月3日下跌1612.60點進一步來看，2025年4月7日台股受到美國關稅政策衝擊，單日重挫2065.87點，跌幅約9.70%，除了加權指數面臨接近跌停以外，護國神山台積電也遇開盤即鎖跌停，終盤下跌 94 元 ，下跌 9.98%，當時也是台積電上市以來首次跌停；而2024年8月5日則受到全球股市震盪等因素影響，單日下跌1807.21點，跌幅約8.35%。