我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達落腳台北 中央背後出力

輝達落腳台北 卓榮泰：結果是好的、我們從來不居功

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安將輝達落腳台北作為政績，對此立委李坤城於立院質詢時表示，當初中央在法治解套、備用土地盤點傾全力協助，如今特定人士趁選舉宣稱全靠自己「私人關係」收割功勞，不僅抹煞公務員的辛勞，更是扭曲事實。行政院長卓榮泰則說，結果來說是好的，過程大家都努力了，「我們從來不居功」，盡到應該有的責任，就是跟地方合作讓世界大型公司把台北當作海外企業總部，這對台灣能量增加非常大，更補充表示，「前瞻力量大過一切」。李坤城今日質詢時，回顧當初輝達落腳台北過程，經濟部長龔明鑫證實確實接獲公文，當時因台北市府認為地上權移轉不具備條件，北士科土地遲遲談不定，經濟部確實積極協助尋覓其他備用土地，以貫徹院長全力將輝達留在台灣的指示。內政部長劉世芳補充，7月7日北市府發函後，內政部僅花9天便迅速回覆公文；9月底北市府報行政院備查，行政院同樣在9天內光速核備。李坤城認為中央在法治解套、備用土地盤點傾全力協助，如今特定人士趁選舉宣稱全靠自己「私人關係」收割功勞，不僅抹煞公務員的辛勞，更是扭曲事實。並說明輝達能深化在台投資，根本核心在於中央長期政策支持。早在2021年，中央便透過「前瞻基礎建設預算」補助輝達在台設立「人工智慧創新研發中心」，總計畫經費達243億元，其中經濟部前瞻經費即補助了67億元（期程自2022年至2027年）。李坤城說，2017年立法院審查前瞻基礎建設預算時，時任立委的蔣萬安甚至跳上會議桌大聲抗議反對前瞻預算，質疑若當年真如蔣萬安所願阻擋前瞻預算通過，今天根本不可能有這筆關鍵預算吸引輝達設立AI研發中心，更遑論後續設立總部，總體來看種什麼因、得什麼果」，前瞻預算的戰略遠見不容抹滅。卓榮泰則說，結果來說是好的，過程大家都努力了，「我們從來不居功」，盡到應該有的責任，就是跟地方合作讓世界大型公司把台北當作海外企業總部，這對台灣能量增加非常大，更補充表示，「前瞻力量大過一切」。