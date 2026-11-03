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2026台北市長選戰持續升溫，民進黨候選人沈伯洋掀起的「洋流」效應引發關注，不過，現任台北市長蔣萬安日前在電視辯論會上，頻質疑對手過去的發言與如今形象有所落差，藍營也接連批評沈伯洋「前後不一」。對此，律師林智群指出，沈伯洋面對民眾，當然是和善，話鋒一轉開罵：「面對毀憲亂政的藍白，有什麼好客氣的？」蔣萬安日前在辯論會上，針對雙城論壇、普發現金、廢死及制憲等議題，提出9段沈伯洋過去的言論，更頻以「這句話是誰說的？」接連追問；沈伯洋則回應，蔣萬安顯然對自己的過去相當有興趣，甚至翻出10年、15年前的發文，若要逐一解釋，恐怕得花上半小時，接著反諷對手：「我建議就是，還是你要回來當立法委員，然後我來當市長，這樣可能還比較快一點。」對於國民黨陣營批評沈伯洋形象前後落差大，林智群認為，面對不同的人，本來就會展現不同的態度，「這不是反常，反而是正常」。他進一步舉例，在面對路邊陌生女子，以及自己女朋友時，態度會一樣嗎？如果態度一樣，那問題才大吧；又或者是面對路人與自己的父母，態度難道也會一樣嗎？「你們國民黨去見共產黨領導人，親若至親，回來碰到民進黨，宛如仇寇，態度有一樣嗎？」林智群最後再次強調，沈伯洋面對一般民眾時，當然是展現和善的一面；反觀面對「毀憲亂政」的藍白陣營時，他也不客氣直呼：「有什麼好客氣的？」