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休士頓火箭隊今（3）日在主場以109：93大勝波士頓塞爾提克隊，並趁著灰熊隊敗陣之際，以7勝1敗的傲人戰績獨坐西區龍頭。然而火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）此役僅出手6次攻下12分，因此賽後記者會上現場媒體追問出手次數過少的問題，讓這名老將當場回嗆：「我們贏了比賽，你為何要針對我？」本場對陣綠衫軍，杜蘭特全場6投5中高效率拿下12分，但也創下他加入火箭隊以來的單場得分新低。賽後記者Varun Shankar針對他近期出手次數減少進行提問時，杜蘭特立刻打斷他並直言不諱地說：「我們拿下了勝利，你為什麼要單獨把我挑出來？小史密斯（Jabari Smith Jr.）上一場砍了30分，今天也只拿14分，你要不要去討論他的得分起伏？你整場比賽難道有幫我裝專屬攝影機嗎？我們贏球了，這才是最重要的。」即使記者澄清問題並非意在批評，杜蘭特依舊一臉不悅地反駁「你就是在批評」。杜蘭特隨後強調，自己的價值絕非僅以出手數來衡量：「只要我站在球場上，光是我的威懾力就能為隊友拉開空檔。對手會對我包夾、防守重心會往我這裡傾斜，我甚至不需要持球或出手，就能對比賽產生巨大影響，而我的隊友很好地利用了這一點。」火箭本季之所以能打出西區第一的火熱開局，正是得益於總教練烏度卡（Ime Udoka）建立的團隊進攻體系。此役土耳其長人申京（Alperen Sengun）全面爆發，全場狂飆26分、10助攻、7籃板的準大三元戰績統治禁區；隊友小史密斯與湯普森（Amen Thompson）也各有14分進帳，搭配前綠衫軍名將史馬特（Marcus Smart）面對老東家送出8分與4助攻的穩健發揮，全隊多點開花。火箭全場團隊命中率高達54.4%，禁區得分以50：34完勝，快攻得分更打出18：2的壓倒性優勢。反觀綠衫軍在喬治（Paul George）輪休缺陣下，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）雖然攻下19分但全場16投僅5中手感低迷，最終只能看著火箭收下勝果。