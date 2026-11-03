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投票者早逝風險較低 2008年選民差異最明顯

為何投票可能與長壽有關？專家點出心理因素

研究仍有限制 不能證明投票直接延長壽命

每到選舉年，往往會發生與意見不同者進行政治爭論，讓人感到勞心費神。不過一項最新研究發現，投票除了履行公民義務，還可能與健康及壽命存在意想不到的關聯。研究指出，參與2008年及2012年美國總統大選的民眾，後續早逝風險分別降低約26%及32%。不過，研究人員強調，這並不代表投票本身能延長壽命，而是參與公共事務所帶來的歸屬感、社會連結及生活目標，可能與健康狀況有關。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究於今年3月發表在學術期刊《老年學期刊：B輯》（The Journals of Gerontology: Series B），研究團隊分析約4200名美國威斯康辛州高齡民眾的健康資料，並透過正式選民紀錄確認他們是否參與投票，再追蹤截至2023年的死亡情況。研究發現，曾參與2008年總統大選的民眾，在選後5年、10年及15年的死亡風險，分別比未投票者低約45%、37%及29%。至於2012年總統大選，參與投票者的早逝風險也降低約32%。無論是親自前往投票所，或採取遠距方式投票，都呈現類似趨勢，不過親自投票者的結果通常略有優勢。值得注意的是，研究並未發現2004年總統大選的投票行為與死亡風險存在明顯關聯，原因目前仍不清楚。研究團隊也將政治傾向、經濟條件及多項健康因素納入分析，包括吸菸、飲酒、身體功能限制、視力、聽力、疼痛、情緒健康及記憶力等，整體結果仍大致維持一致。研究第一作者、賓州大學教授韓迪（Femida Handy）表示，投票不應被視為能讓人長壽的「神奇藥丸」，但參與選舉可能帶來某些心理上的正面效益。過去研究已發現，幸福感、利他行為、樂觀態度、社會連結，以及歸屬感和生活目標，都可能與長壽有關。美國醫學會也將投票視為影響健康的社會決定因素之一。韓迪指出，即使透過遠距方式投票，民眾仍可能感受到自己是群體的一分子，認為自己的意見重要，而且有能力影響社會。未參與研究的紐約州立大學水牛城分校精神醫學助理教授萊因（Benjamin A. Rein）則認為，願意投票的人，可能對未來抱有期待，並希望參與塑造未來的社會。他表示，一個人若對未來有所期待，也可能反映出較強烈的生活動力，而這些心理因素或許與健康及壽命存在關聯。儘管研究結果引人關注，但研究人員提醒，目前只能確認投票行為與較低死亡風險之間存在統計關聯，無法證明投票直接帶來健康效益。例如，原本身體較健康、經濟條件較佳，或擁有更多社會資源的人，本來就可能更有能力參與選舉，也更有機會長壽。此外，研究對象主要來自威斯康辛州，且多數為白人，平均在2023年時已達84歲，因此結果是否適用於其他年齡、族群或地區，仍有待進一步驗證。研究團隊也未掌握參與者的詳細疾病史、運動習慣、飲食及睡眠資料，可能存在尚未排除的影響因素。萊因另外指出，2008年的美國政治氛圍與現在已有明顯差異。近年政治對立加劇，可能帶來不利健康的壓力，因此他也好奇，若將2020年或2024年總統大選納入分析，是否仍會出現相同結果。