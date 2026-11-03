我是廣告 請繼續往下閱讀

日本一年一度的超級盛事「箱根驛（ㄧˋ）傳」，會在每年新年時期（1月2日、3日）舉辦，活動內容為大學生接力從東京大手町跑到箱根，來回超過200公里的接力賽，而今年日本常跑圈出了一位新星，那就是來自台灣的簡子傑，他在本月1日結束的全日本大學驛傳中，10公里的距離跑出了該區間的第四名，寫下台灣人在日本驛傳比賽的歷史佳績，也被稱為最有機會登上「箱根驛傳」的台灣人。日本大學生中有著三大充滿規模的長距離接力賽事，「出雲驛傳、全日本大學驛傳、箱根驛傳」，而其中箱根又屬所有長跑型學生的最高聖殿，需要從東京大手町跑到神奈川縣箱根蘆之湖，來回共217.1公里，10人接力，每年在新年時期的1月2、3日舉辦，收視率動輒30％，重要程度堪比《紅白歌合戰》。而日本長跑界出現了一位新星，那就是來自台灣、到日本留學的簡子傑，高中時期就到仙台讀高中的他，當時就參加了「全國高校駅伝大會」，帶領隊伍脫穎而出拿下了亞軍。今年高中畢業的他，到東京就讀了名校中央大學，在日前舉辦的全日本大學驛傳代表大學，首次以第一棒身分出戰，一跑就跑出四名的超優秀成績，9.5公里27:49完賽，成為該區間第四名，和第一名只差了一秒。看著台灣小孩在日本大比賽中獲得了超優秀佳績，許多網友也猜測他會是繼1938年陳水能之後，再次能登上箱根驛傳舞台的台灣人。但值得一提的是，簡子傑平時主要是以1500m、5000m短跑為主，若是想要參加箱根的單趟20公里，需要比其他選手付出更多心力練習。