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▲本屆丙午年王船全身長約六米，寬約一米八，斥資一百二十萬，命名「岷號」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.03）

▲「2026草衙王船祭」今年特別規劃了一列活動。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.03）

高雄宗教文化盛事，草衙臨水宮每五年一科的丙午年「2026草衙王船祭」熱烈展開，並將在11月15日於林園鳳鼻頭沙灘進行「送王船」儀式，是市區少有的王船祭典，歷年來吸引不少外地民眾前來參與，更是許多在地候選人熱衷的宗教盛事。草衙臨水宮主要供奉五年千歲、三奶夫人，主神為朱、邢、李千歲，而「代天巡狩」王船乃奉旨出巡四方，代天宣化德教，醒世救民；由於神蹟顯赫，濟世助人無數，在鎮草衙地區香火鼎盛。本屆丙午年王船全身長約六米，寬約一米八，斥資一百二十萬，命名「岷號」，薛千歲為押船官，製作耗時一年，整艘以原木手工打造，還需要資深的老師傅進行船身彩繪，以及王船上的兵將人偶雕刻，非常精美生動；由於王船製作，是目前少數僅有的台灣傳統工藝，廟方希望能藉由王船祭活動作為文化傳承。主委陳德和表示，「草衙王船祭」自2010年起已舉辦多屆，需要憑藉財力、人力才能完成這個神聖任務，因此也歡迎各界隨喜添載，共襄盛舉；也希望透過送王船祭典祈求國泰民安，參加者也能獲神明加持，消災驅厄。為了替「2026草衙王船祭」熱身並叩謝神恩，活動總幹事黃賜國表示，今年特別規劃了一列活動，包括11月10日至11日，由明華園天字團演出精彩歌仔戲「大唐征西」，11月13日晚上19:30「王船祭之夜」，邀請到人氣歌手翁鈺鈞、DJ圓圓、鄧廣福等藝人熱情開唱，現場還有趣味抽獎；而重頭戲則是11月15日，王船將於11:15從臨水宮起駕，沿南星路至林園鳳鼻頭沙灘進行「送王船」科儀，另外，廟方還貼心提供免費交通車往返接駁，完整參與活動的民眾還可免費獲贈平安米一包。草衙臨水宮位於高市前鎮區康定路365號或臉書搜尋「草衙臨水宮」。