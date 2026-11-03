2026九合一選舉進入倒數25天，投票日將在11月28日登場，然而選戰打得火熱，很多只知道這次要選縣市長、議員、村里長等，但其實這次的九合一大選還有一項全民公投也需要大家來投票，不少選民查完中選會資料後震驚表示：「有多少人不知道還有這個公投案啊.....不是只有選市長議員！」貼文引起廣大迴響。
11/28不是只投市長議員！選民嚇壞：竟然還有公投
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「去看了這次的選舉才知道....原來投票日當天也要公投欸，怎麼都沒有在宣傳的感覺，原本完全不知情」、「為什麼我到今天才知道這次投票有公投，到底是要公投什麼？」
貼文曝光後，不少選民也紛紛回應「今年公投只有一個，不用管他寫什麼，他都喜歡寫的很複雜，白話文就是是否重啟核電，你投同意代表你想要核電重新開始運作，你投不同意代表不讓核電重新運作」、「就是投核電廠要不要重新啟用，我也是這幾天才知道」、「真的都沒在宣傳，選戰太熱了啦」、「完全不知道有這回事，晚點研究看看」、「竟然又有綁公投喔？問家人也都不知道有這件事」。
2026九合一大選有綁公投！內容、提案人、辯論會時間一次看
然而網友討論並沒有說錯，中選會已經在日前正式公告主文，這次九合一大選有綁定全國性公民投票第22案，這是由立法院中國國民黨立法院黨團提出的「廢除非核家園」的公投案，主文為「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」？
這項公投的內容主旨，是核電涉及供電穩定、電價、核能安全及核廢料處置等議題，支持與反對方各有不同主張；中選會也將依法安排正反意見發表或辯論，辯論會將會在11月12日起至12月20日之間偶數日舉辦，總計會舉辦5場辯論會，供選民了解雙方論點後投票。
公投案要多少票才會通過？同意票大於不同意票也不一定成立
另外也有很多人詢問，公投案要多少票才能過關，根據《公民投票法》第29條，必須要同時符合「有效同意票多於不同意票」以及「有效同意票達全體投票權人總額1/4以上（大約500萬）」，公投案才會有效成立。
像是2025年第21案「核三延役公投」，當時主文「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」同意票雖然拿到430萬票以上，大幅多於不同意的151萬票，但因為總投票率僅29.53%，有效同意票未達投票權人總額四分之一，公投宣告不成立。也就是說選民這次不僅是只有投出縣市首長、議員、村里長等，也同時要投下你對非核家園的看法哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「去看了這次的選舉才知道....原來投票日當天也要公投欸，怎麼都沒有在宣傳的感覺，原本完全不知情」、「為什麼我到今天才知道這次投票有公投，到底是要公投什麼？」
貼文曝光後，不少選民也紛紛回應「今年公投只有一個，不用管他寫什麼，他都喜歡寫的很複雜，白話文就是是否重啟核電，你投同意代表你想要核電重新開始運作，你投不同意代表不讓核電重新運作」、「就是投核電廠要不要重新啟用，我也是這幾天才知道」、「真的都沒在宣傳，選戰太熱了啦」、「完全不知道有這回事，晚點研究看看」、「竟然又有綁公投喔？問家人也都不知道有這件事」。
然而網友討論並沒有說錯，中選會已經在日前正式公告主文，這次九合一大選有綁定全國性公民投票第22案，這是由立法院中國國民黨立法院黨團提出的「廢除非核家園」的公投案，主文為「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」？
這項公投的內容主旨，是核電涉及供電穩定、電價、核能安全及核廢料處置等議題，支持與反對方各有不同主張；中選會也將依法安排正反意見發表或辯論，辯論會將會在11月12日起至12月20日之間偶數日舉辦，總計會舉辦5場辯論會，供選民了解雙方論點後投票。
另外也有很多人詢問，公投案要多少票才能過關，根據《公民投票法》第29條，必須要同時符合「有效同意票多於不同意票」以及「有效同意票達全體投票權人總額1/4以上（大約500萬）」，公投案才會有效成立。
像是2025年第21案「核三延役公投」，當時主文「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」同意票雖然拿到430萬票以上，大幅多於不同意的151萬票，但因為總投票率僅29.53%，有效同意票未達投票權人總額四分之一，公投宣告不成立。也就是說選民這次不僅是只有投出縣市首長、議員、村里長等，也同時要投下你對非核家園的看法哦！