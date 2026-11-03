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11/28不是只投市長議員！選民嚇壞：竟然還有公投

「去看了這次的選舉才知道....原來投票日當天也要公投欸，怎麼都沒有在宣傳的感覺，原本完全不知情」

▲不少人根本不知道這次九合一大選還有綁公投案要投，在社群引起討論。（示意圖／NOWNEWS資料照）

2026九合一大選有綁公投！內容、提案人、辯論會時間一次看

主文為「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」？

辯論會將會在11月12日起至12月20日之間偶數日舉辦，總計會舉辦5場辯論會，供選民了解雙方論點後投票。

▲「廢除非核家園」的公投案，主文為「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」？（圖／台電公司官網）

公投案要多少票才會通過？同意票大於不同意票也不一定成立

必須要同時符合「有效同意票多於不同意票」以及「有效同意票達全體投票權人總額1/4以上（大約500萬）」，公投案才會有效成立。

同意票雖然拿到430萬票以上，大幅多於不同意的151萬票，但因為總投票率僅29.53%，有效同意票未達投票權人總額四分之一，公投宣告不成立。