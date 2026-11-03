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▲萊爾富雙11超值組合登場！1111元咖啡搭茶葉蛋，平均每組不到38元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富雙11祭超值優惠！寄杯咖啡買11送11。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富年末會員慶四重好康登場！集章還可換迷你門市積木。（圖／萊爾富提供）

▲7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節。（圖／7-11提供）

▲7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節。（圖／7-11提供）

超商雙11購物季來了！萊爾富雙11限定優惠，大杯美式38杯搭配茶葉蛋38顆只要1111元，相當於每組不用30元，大杯拿鐵30杯搭配30顆茶葉蛋1111元，每組免38元，APP還有寄杯買11送11杯。且雙11期間消費可集章，蓋滿4個章可免費兌換79元指定品項果昔，蓋滿5個章加69元，可兌換萊爾富迷你門市積木模型一個。◾大杯美式38杯搭配茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組原價55元、特價30元）◾大杯拿鐵30杯搭配茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組原價65元、特價38元）◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）第一重：自11月11日至2027年1月5日，萊爾富APP會員購買鮮食主餐、Hi café及果C果昔指定商品即可蓋一章。蓋滿4個章可免費兌換79元指定品項果昔；蓋滿5個章加69元，可兌換萊爾富迷你門市積木模型一個；或加199元兌換ZANMANG LOOPY聯名滑板迴力車，數量有限，兌完為止。第二重：11月11日至12月8日登場，會員每日開啟Hi-Life VIP APP，點擊首頁「萊玩遊戲」，即可免費獲得2次刮卡機會。活動共有27種獎項，包含零食、飲料、啤酒折扣券及異業優惠碼，天天登入都有機會刮出驚喜。第三重：即日起至2026年12月31日前，成功升級為萊爾富黑卡會員，即可取得抽獎資格，有機會獲得2027年整年度黑卡會員權益（限額200名）！黑卡會員除每週三享有2倍點數累積優惠外，每月還有機會享受不定期推出的黑卡限定回饋活動。7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節，領取包裹就送20元滿額優惠券一張，自11月4日起至11月11日，指定商品結帳滿250元，即可抵用20元優惠券一張。此外，門市指定商品任選4件75折，會員指定商品滿1111元，最高抽66元購物金或可換「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串」；會員指定商品滿1711元，送限量好禮3選1兌換券，包括Mini場景積木、限量咖啡造型迴力車。