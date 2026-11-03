我是廣告 請繼續往下閱讀

針對有永豐銀行用戶在社群平台發文控訴，自己完全未進行任何操作，帳戶內10萬元無預警遭人轉出至台北富邦銀行帳戶，紛紛串聯並向警方與165反詐騙專線報案。對此，永豐銀行今（3）日發出最新聲明，內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還給客戶。至於部分款項被轉到台北富邦銀行，北富銀也表示，在接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。目前確認該帳戶已入帳款項均尚未轉出，後續北富銀將配合警方調查，依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。永豐銀也強調，因應詐騙手法不斷翻新，提醒客戶使用行動裝置或個人電腦時，應避免點擊不明連結或下載來路不明的應用程式App，並妥善保管個人資料、帳號、密碼等重要資訊，以確保金融資產安全。