中央氣象署預報員曾昭誠指出，明後天（11月4日至11月5日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但周四晚間另一波東北季風接力南下，下周一至下周三（11月9日至11月11日）還有更強冷空氣報到，下周二晚間至下周三，受到東北季風及輻射冷卻影響，北台灣氣溫只剩18至20度，提醒民眾持續留意降溫變化。
東北季風減弱 周三周四天氣最好
曾昭誠指出，明後天東北季風減弱，北台灣、東半部氣溫回升到28至30度，中南部31至32度，各地早晚低溫約21至24度，體感比今天溫暖，降雨範圍也侷限在東半部的零星雨勢，其他地區多雲到晴為主。
東北季風還有2波 下周明顯降溫
下一波東北季風預計周四晚上抵達，曾昭誠說明，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。
下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。
冷氣團還沒出現 短期無颱風擾台
曾昭誠說明，雖然時序已經來到11月，但近期台灣天氣主要還是東北季風主導，氣象署尚未觀察到特別強的冷空氣，有關「首波大陸冷氣團、首波寒流」等天氣資訊，還需要更長的時間監測。
颱風動態方面，輕颱煙花持續減弱，未來將加速往東北遠離，對台灣、日本都沒有影響；關島附近海域則有新的熱帶擾動發展，不過氣象署認為發展程度不會太強，就算最後成為颱風，也會在日本南方海面北轉，初判對台灣也無影響。
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曾昭誠指出，明後天東北季風減弱，北台灣、東半部氣溫回升到28至30度，中南部31至32度，各地早晚低溫約21至24度，體感比今天溫暖，降雨範圍也侷限在東半部的零星雨勢，其他地區多雲到晴為主。
下一波東北季風預計周四晚上抵達，曾昭誠說明，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。
下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。
曾昭誠說明，雖然時序已經來到11月，但近期台灣天氣主要還是東北季風主導，氣象署尚未觀察到特別強的冷空氣，有關「首波大陸冷氣團、首波寒流」等天氣資訊，還需要更長的時間監測。
颱風動態方面，輕颱煙花持續減弱，未來將加速往東北遠離，對台灣、日本都沒有影響；關島附近海域則有新的熱帶擾動發展，不過氣象署認為發展程度不會太強，就算最後成為颱風，也會在日本南方海面北轉，初判對台灣也無影響。