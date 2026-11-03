中央氣象署預報員曾昭誠指出，明後天（11月4日至11月5日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但周四晚間另一波東北季風接力南下，下周一至下周三（11月9日至11月11日）還有更強冷空氣報到，下周二晚間至下周三，受到東北季風及輻射冷卻影響，北台灣氣溫只剩18至20度，提醒民眾持續留意降溫變化。

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東北季風減弱　周三周四天氣最好

曾昭誠指出，明後天東北季風減弱，北台灣、東半部氣溫回升到28至30度，中南部31至32度，各地早晚低溫約21至24度，體感比今天溫暖，降雨範圍也侷限在東半部的零星雨勢，其他地區多雲到晴為主。

▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，僅周三、周四降雨範圍較小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲受東北季風影響，北台灣、東半部本周降雨機率較高，僅周三、周四降雨範圍較小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
東北季風還有2波　下周明顯降溫

下一波東北季風預計周四晚上抵達，曾昭誠說明，周五、周六在桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，東半部要留意局部大雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨，北台灣白天高溫降到24至26度。周日東北季風略微減弱，不過降雨、氣溫並沒有太大變化。

下周一至下周三會有更強的一波東北季風抵達台灣，整體環境依舊偏濕，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率比較高，且下周二晚間至下周三，東北季風搭配「輻射冷卻」，將會是近期氣溫最低的時段，北台灣各地出現20度以下氣溫的機率提高，氣象署將持續觀察。

▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
冷氣團還沒出現　短期無颱風擾台

曾昭誠說明，雖然時序已經來到11月，但近期台灣天氣主要還是東北季風主導，氣象署尚未觀察到特別強的冷空氣，有關「首波大陸冷氣團、首波寒流」等天氣資訊，還需要更長的時間監測。

颱風動態方面，輕颱煙花持續減弱，未來將加速往東北遠離，對台灣、日本都沒有影響；關島附近海域則有新的熱帶擾動發展，不過氣象署認為發展程度不會太強，就算最後成為颱風，也會在日本南方海面北轉，初判對台灣也無影響。

▲輕颱煙花持續減弱，未來將加速往東北遠離，對台灣、日本都沒有影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲輕颱煙花持續減弱，未來將加速往東北遠離，對台灣、日本都沒有影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。