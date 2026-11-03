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首打族、再打族幼兒打第二劑流感疫苗

未滿5歲幼兒 後天起開放公費接種莫德納新冠疫苗

▲幼童新冠疫苗接種表。（圖／疾管署提供）

學齡前幼兒為流感重症高危險族群，感染後可能併發中耳炎、肺炎，甚至發生腦炎等嚴重併發症。疾管署提醒家長，（6個月以上）未滿9歲的「首打族」以及未滿3歲但僅接種過1劑流感疫苗的「再打族」需再接種第二劑流感疫苗才完整。疾管署說明，依今年衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議建議，與前一劑間隔28天以上、需再接種第二劑流感疫苗的幼兒包括：一、「首打族」：年滿6個月以上、尚未入小學，且今年十月開打之前從未接種過流感疫苗，今年十月首次接種流感疫苗者。二、「再打族」：年滿6個月以上、未滿3歲，且今年十月開打前累計只接種過一劑流感疫苗，今年十月是第二次接種流感疫苗者。截至11月1日，約有6.5萬名幼兒尚待接種第二劑、37萬名幼兒尚未接種。今年10月1日起至11月2日，幼兒公費流感疫苗（至少接種一劑）累計接種37.5萬人次，接種率為49.4%，較去年同期下降0.4%。疾管署表示，家長可依孩子今年接種第一劑時的年齡及過去接種紀錄，「與醫護人員」確認今年需要接種幾劑，「並儘速安排接種」。在新冠疫苗部分，幼兒公費新冠疫苗接種條件，自今年十月起調整為年齡為年滿6個月至未滿6歲、過去未曾接種過新冠疫苗的幼兒。依疫苗核准適應症，幼兒僅可接種莫德納新冠疫苗，每劑0.25毫升。自今年10月1日起至11月2日，幼兒新冠疫苗累計接種9,809人次。年滿6個月以上至未滿5歲的幼兒須接種兩劑，兩劑間隔28天以上、滿5歲至未滿6歲則接種一劑。為確保僅接種過一劑新冠疫苗的幼兒獲得完整保護力，疾管署已諮詢ACIP專家意見取得共識，自11月5日起開放「今年10月開打前僅接種過一劑新冠疫苗」的年滿6個月以上至未滿5歲幼兒，也可公費接種一劑本季新冠疫苗，以建立完整保護力。