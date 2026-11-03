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建管處開罰18萬 勞檢處查職安違規最高罰45萬

新工處重罰250萬元 全面檢討施工及監造責任

消防出動57人救援 4名傷者分送榮總、振興醫院

市場處清查攤商財損 要求工程團隊負責賠償

台北市北投舊市場拆除工程今（3）日上午發生鷹架倒塌事故，造成4人受傷。台北市政府除宣布對施工廠商重罰250萬元、勒令停工外，建管處也依違反《建築法》相關規定，對承造人及監造人各裁罰最重9萬元，合計18萬元；勞動檢查處則初步認定涉及違反《職業安全衛生法》，將依違規情節分別處以5萬元至45萬元罰鍰，並予停工處分。市府強調，將全面追究施工及監造責任，同時擴大全市鷹架工地安全稽查。針對工地未妥善設置安全維護設施，北市府已勒令全面停工，建管處依違反《建築法》相關規定，對承造人及監造人各裁罰最重9萬元，合計18萬元。勞動檢查處也在事故發生後第一時間派員前往現場，全面徹查施工現場安全防護、鷹架設置及雇主職業安全衛生管理措施，並釐清事故原因及相關責任。勞檢處初步判定，施工現場涉及違反《職業安全衛生法》第6條、第26條、第27條等相關規定，將分別處以新台幣5萬元至45萬元罰鍰，並予停工處分。同時持續確認受傷勞工的醫療照護、職災補償及相關勞動權益，要求雇主依法負起應有責任。北市府指出，新工處已會同台北市土木技師公會及結構技師公會，針對整個工區進行巡視，確認其餘結構及鷹架安全無虞，確保周邊市民與施工人員安全。針對施工廠商未落實施工安全及品質管理責任，新工處依《臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點》及相關契約規定，重罰新台幣250萬元，並同步檢討監造單位的監督管理責任。至於事故原因，市府將進一步釐清拆除作業、鷹架高度及固定措施等環節是否符合規範，依法依約追究相關責任，絕不寬貸。回顧事故經過，消防局上午10時35分接獲通報後，立即派遣指揮車7輛、消防車8輛、救護車5輛、消防人員57人、無人機2架及義消30人投入救援，並將4名傷者分別送往台北榮總及振興醫院救治。台北市長蔣萬安獲報後趕赴現場，了解事故狀況、慰問攤商，並前往醫院探視傷者及家屬。市府表示，將持續掌握傷者醫療及復原情形，協助後續需求，全力保障傷者權益。針對事故波及周邊攤商及店家，市場處已主動展開財物損失清查，逐一進行財損登記、現場拍照及相關事證蒐集，彙整完整財損清單。後續將依據清查結果，要求工程團隊負起責任，辦理相關修復及賠償事宜，確保受影響攤商及店家權益獲得妥善保障。社會局也在事故發生後，立即由鄰近的北投社會福利服務中心派員趕赴現場及醫院，探視關懷傷者，協助家屬辦理就醫相關程序，並發放慰問金，提供即時支持與協助。市府表示，社會局將持續追蹤傷者復原情形及家庭需求，若有心理諮商、情緒支持等需求，也將主動連結相關資源，協助安排適切服務，陪伴傷者及家屬度過難關。北市府強調，公共工程最基本、最重要的要求就是安全，任何施工進度都不能凌駕市民及勞工的生命安全。對於這次事故造成民眾受傷，以及周邊攤商、店家受到波及，市府一定會負起責任，持續關心傷者、協助受影響店家，並要求工程團隊確實負起修復及賠償責任。市府強調，後續將擴大全市鷹架工地安全稽查，以最嚴格標準要求施工安全，若查有違規將依法從重裁罰，並徹查事故原因及相關責任，給市民一個清楚的交代。