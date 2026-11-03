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拒絕動員支持游淑貞？朱家祥還原事件經過

朱家祥嘆政治干擾專業：花蓮縣局處長都跟我一樣

饒忠否認要求挺特定人選：可能是個人認知問題

距離九合一選戰倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因「拒絕動員輔選」而遭撤換，並決定離開縣府、返回醫院工作，引發政壇關注。花蓮縣府今（3）日舉行6名一級主管布達典禮，縣長徐榛蔚面對人事異動爭議，僅表示這是「正常人事調動」，被問及朱家祥遭拔官一事時，則稱讚他「任內表現是非常非常優秀」，隨後快步離開。朱家祥昨晚在內部相關群組發聲指出，秘書長室秘書要求他動員支持縣長候選人游淑貞，但他選擇拒絕，因此從隔日起被辭退衛生局長一職。縣府原希望他轉任參議，他也予以婉拒，並表示即將離開縣府、返回醫院工作。朱家祥今天受訪進一步說明，起初接獲通知要舉辦縣政說明會時，他認為這是好事，但後來得知有縣長參選人將出席，便開始擔心活動可能讓自己與同仁被貼上特定政治標籤，「覺得這樣是不對的」。他認為，這不僅影響行政中立，也可能扭曲徐榛蔚過去8年的施政成果。朱家祥表示，政治對公務體系的影響相當深，「我相信花蓮縣所有的局處長都跟我一樣」，恐怕都面臨政治與專業之間的拉扯。他坦言，這幾年推動縣政難免受到政治干擾，但仍應堅守專業，並以「政治如洪流」形容其中的困境。朱家祥強調，洪流退去後，真正能夠留在河道上、被看見的，能站立在那邊的仍然是專業。回顧朱家祥任職衛生局長8年期間，表現普遍獲得肯定，尤其推動成立花蓮縣災難醫療隊（DMAT），並首創由衛生所擔任第一線醫療隊，在馬太鞍堰塞湖災情中發揮作用。針對朱家祥的指控，前代理秘書長、現任副縣長饒忠今天回應，上週兩人只是在辦公室閒聊選舉相關看法，可能因為各自觀點不同，讓朱家祥誤以為被要求支持特定人選。饒忠也強調，縣長徐榛蔚並不知情，更反問：「這些內容縣長都不知道，怎麼可能跟人事有關！」認為是朱家祥個人的認知問題。花蓮縣府今天舉行一級主管布達典禮，共有6人異動，包括饒忠升任副縣長、縣府參議彭偉族升任秘書長、建設處長鄧子榆升任副秘書長、建設處副處長張志豪接任建設處長、副衛生局長鍾美珠接任衛生局長，以及鳳林地政事務所主任黃一釗升任地政處長。原本任職8年的朱家祥則透過群組向同仁告知去職消息，與其他人事安排形成對比，也讓這波人事大搬風引發更多政治聯想。對於雙方說法各異，縣府目前以「正常人事調動」回應，朱家祥則已表明將離開縣府，事件也因選前敏感時機與行政中立爭議，引發外界關注。