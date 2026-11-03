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全球記憶體等關鍵零組件持續漲價，筆電成本壓力逐漸浮現。宏碁表示，今年前10月台灣消費性PC市場出貨量年增15%，受上游零組件成本調升影響，預估台灣區筆電全年平均售價（ASP）增幅接近3成。儘管成本上升，公司仍看好年底雙11、雙12促銷檔期，力拚11月及第4季出貨年增率超過15%，全年出貨也希望維持成長動能。宏碁今（3）日舉行雙11新品體驗會，台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙指出，今年PC產業面臨原物料及零組件交期延宕、記憶體等關鍵零組件漲價等挑戰，部分產品上市時程甚至延後1至2個月。在成本上升及供應波動下，產品平均售價持續提高，預估台灣區筆電全年平均售價增幅接近3成，營收成長幅度也有機會高於出貨量。不過，平均售價（ASP）上升不代表所有筆電機種都會同步調漲近3成，實際價格仍會受到產品規格、機種組合、零組件成本及促銷策略影響。出貨方面，宏碁今年1至10月在台灣消費性PC市場出貨量年增15%，希望11月單月及第4季出貨年增率都能超過15%，並藉由雙11、雙12促銷檔期，帶動全年出貨成長。產品策略方面，吳克謙表示，消費者對筆電外型、重量、尺寸及規格的需求愈來愈多元，宏碁持續擴大產品選擇，從配色、面板尺寸到記憶體規格提供更多搭配，也增加輕量化機種，鎖定重視攜帶便利性的消費者；高階筆電方面，今年1至10月搭載獨立顯示卡的機種，約占宏碁台灣筆電出貨量15%至18%；若後續上游供應改善，目標進一步提高至18%至20%。不過，處理器、面板及顯示卡等零組件供應與價格仍有波動，第四季各機型是否調整售價，將視個別成本及庫存狀況評估。除了筆電，宏碁今年在台顯示器整體出貨量與去年大致持平，其中可攜式螢幕約占兩成。OLED顯示器新品則陸續到位，公司希望雙11期間OLED機種占顯示器銷售比重達兩成以上，透過產品組合調整及年底促銷，持續帶動市場銷售。