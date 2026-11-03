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夫妻買菜老地方變拜票戰場！攤商送蒜頭、包子祝「凍蒜」

昨才吐露「會心疼」！蔡碧雲首度掃街替夫拉票

新北市長候選人李四川的妻子蔡碧雲今（3）日首度走進市場掃街拜票，選在夫妻倆平時經常採買的板橋國泰市場，向熟悉的攤商及街坊鄰居懇託支持。沿途不少民眾熱情高喊「票投三，挺四川」，更有攤商送上蒜頭、包子，祝福李四川「凍蒜」、「包中」，還有熟識的攤商特別叮嚀蔡碧雲「一定要照顧好川伯」，讓首次獨自走入市場拜票的蔡碧雲感受到滿滿人情味。蔡碧雲今日在國泰市場主委康玉榮、民族里長葉成和、國泰里長陳志煉、福祿里長呂春蘭等多位地方人士陪同下，沿著市場逐攤拜訪，向攤商及採買民眾問候、懇託支持。值得一提的是，國泰市場對李四川夫妻而言並不陌生。李四川過去就曾分享，假日時經常與妻子一起到市場買菜，如今蔡碧雲首度以拜票行程重返熟悉的市場，沿途遇見不少老面孔，攤商也紛紛熱情打招呼，高喊「一定相挺好厝邊」、「票投三，挺四川」，更有人請她轉達李四川「一定要當選」、「板橋人全力支持」。掃街過程中，不少攤商及民眾也準備象徵好彩頭的禮物，有人當場買蒜頭送給蔡碧雲，祝福李四川順利「凍蒜」，也有攤商送上包子，預祝「包中」。除了選舉祝福，熟識的攤商更關心李四川近期奔波選戰的辛勞，特別叮嚀蔡碧雲要照顧好「川伯」，讓市場拜票增添不少溫馨氣氛。事實上，蔡碧雲昨（2）日才驚喜現身李四川婦女後援會成立大會，向現場超過2000名婦女朋友懇託支持。談到丈夫投入選舉的辛苦，她一句「會心疼」，流露對另一半的擔憂與不捨。如今相隔一天，蔡碧雲再度親自出馬，首度走入市場掃街，以實際行動陪伴李四川面對選戰最後關鍵時刻。蔡碧雲感性表示，感謝市場攤商、鄉親及每一位好厝邊的鼓勵，無論是一份祝福、一聲加油，或是一句照顧身體的叮嚀，都是支持李四川的重要力量。蔡碧雲也提到，李四川數十年來踏實做事、為民服務，人生首度參與選舉，卻遭遇許多抹黑攻擊，身為另一半難免感到不捨，但她也明白，這是丈夫選擇承擔的重責大任，因此希望鄉親能給予支持，讓李四川有機會將多年累積的市政經驗投入新北市政建設。