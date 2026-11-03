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眾議院激戰選區縮減

參議院是否能過半仍非定局

投票率變數

共和黨資金優勢

民調低估共和黨實力已有前例

川普的「社會主義」攻擊恐引發共鳴

美國期中選舉將在美東時間3日投開票，多份民調直指，民主黨有望在眾議院與參議院翻盤，然而，過去幾次選戰中，民調多次低估共和黨選情，民主黨優勢是否真的如此穩健？專家表示，民主黨即使拿下眾議院，席次優勢也可能有限，未必能如外界期待般大勝。根據路透報導，共和黨籍美國總統川普（Donald Trump）低迷的施政滿意度、選民對物價高漲的憂慮，以及對伊朗戰爭的不滿，促使許多分析人士與民調機構預測，民主黨將在週二登場的期中選舉斬獲頗豐。然而，6位分析師與政黨策士向路透社表示，即使民主黨最終在國會席次有所斬獲，多項潛在變數仍可能阻礙民主黨將這些有利的政治形勢轉化為大勝。路透專家分析民主黨選情可能不如預期的6大關鍵因素：過去30年來，隨著黨派極化加劇，以及包括「選區劃分不公」（gerrymandering，傑利蠑螈）在內的選區重劃，越來越多席次成為民主黨或共和黨的安全席次，導致全美眾議院選情膠著的選區數量急遽萎縮。分析師評估，眾議院全數435個席次中，今年真正具備競爭性的僅有約40至50席。多數專家預期民主黨將自共和黨手中奪回眾議院控制權，但優勢可能僅落在5至20席之間；相較於2018年民主黨一舉橫掃41席的榮景，本次進帳空間明顯受限。柯林頓（Bill Clinton）政府時期的白宮顧問高斯頓（Bill Galston）指出，即便民主黨淨增25席眾議員，「他們也只是取得運作多數，而非壓倒性多數。」這樣的微弱多數雖能讓民主黨掌控眾議院，但在議事運作上轉圜空間狹小，難以通過具高度爭議性的法案。儘管民主黨在擁有100席的參議院中被看好有所成長，但要取得過半所需的淨增4席、達到51比49的優勢，情勢仍遠未明朗。主因在於其鎖定的多個翻盤目標州，皆是川普在2024年以大幅差距拿下的深紅地區。無黨派獨立分析機構「庫克政治報告」（Cook Political Report）選舉分析師瓦瑟曼（David Wasserman）表示，民主黨必須在川普當年以兩位數優勢獲勝的州取得突破；他分析，即便全美選民向民主黨傾斜10個百分點，該黨仍可能以2席之差無緣多數。此外，民主黨在原先預期相對安全的州份也遭遇了超乎預期的苦戰，包括緬因州、新罕布夏州與密西根州。田納西大學諾克斯維爾分校公共政策教授、曾著有期中選舉歷史專書的布希（Andrew Busch）表示，「共和黨人在這些選戰中緊咬不放。如果民主黨真能在各層面全線告捷，眼前的局勢絕非應有的樣貌。」民調雖然顯示民主黨選民的熱情高於共和黨，但選舉分析師提醒，年輕族群、非裔與西語裔等民主黨核心基本盤，歷來在期中選舉的投票率均不及總統大選年。民調反映出這些族群對兩黨長期抱持懷疑態度，尤其對生活成本高漲深感不滿。分析人士指出，若這些群體的投票率不如預期，民主黨在投票日恐將表現失常。在實施選民政黨登記的州份中，提前投票的數據顯示民主黨選民參與度較高。然而共和黨陣營反駁，許多保守派支持者傳統上習慣等到投票日當天親自現身。回顧2022年期中選舉，50歲及以上選民佔整體選民的比例將近50歲以下者的兩倍，而出口民調顯示，近年年長選民的政治傾向明顯傾向共和黨。共和黨攜帶著可觀的金錢優勢進入選戰最後衝刺階段，儘管在關鍵選區的龐大支出成效不一。根據各委員會申報文件及聯邦選舉委員會（FEC）資料，共和黨全國黨部委員會及主要結盟的「超級政治行動委員會」（super PAC）在選戰最後數週握有數億美元的現金優勢。FEC數據指出，川普主要透過其旗下的「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.）超級政治行動委員會，投入超過2.77億美元進行選戰尾聲的電視廣告與直郵宣傳猛攻，全力拉抬選情告急的共和黨候選人。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在本次期中選舉週期亦斥資約3.66億美元支持共和黨候選人，其中自7月以來的支出即高達2.76億美元。廣告追蹤機構AdImpact數據顯示，截至9月底，共和黨在參議院激戰選區的廣告支出比民主黨多出1.88億美元。布希教授指出：「在任何選戰中，只要一方坐擁龐大財務優勢，且具備在最後關頭對選戰持續灌注資金的能力，往往足以左右拉鋸選區的最終勝負。」在近幾次的選舉週期中，民調經常低估共和黨的支持度。路透／易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，在國會政黨對決支持率上，登記選民以47%對35%偏好民主黨。過去民調失準幅度最大的幾次，往往落在川普親自角逐大選之年。川普今年雖未名列選票，但他已全力呼籲支持者將11月的這場選舉視同他本人參選一般投票。民調在2014年期中選舉時曾嚴重低估共和黨實力，當時共和黨最終在參議院贏得大勝；不過，2022年的期中選舉民調則是低估了民主黨的韌性。川普與多位共和黨候選人積極將民主黨人貼上「社會主義者」與「極端分子」的標籤，並將其描繪為國家的實質威脅。在選情膠著選區的民主黨候選人自居為資本主義者，憂心共和黨的攻擊策略可能撼動關鍵的中間獨立選民。高斯頓表示，此類攻防可能會在搖擺選民之間引發共鳴，進而左右戰況緊繃的選情：「這項策略在邊際效應上可能奏效，恐會使民主黨在膠著選區的領先幅度被削弱1到2個百分點。」