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Disney+原創韓劇《再婚皇后》今（3）日上午在首爾舉行製作發表會，導演趙秀沅與主演申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮全員出席，4人劇中將上演一場皇室四角戀，申敏兒飾演的皇后慘遭丈夫朱智勛出軌背叛，對方甚至為了小三李世榮提出離婚，沒想到她不但爽快答應，還要求改嫁李鍾碩飾演的西王國王子。朱智勛這次挑戰「史上最渣皇帝」，面對角色還沒登場就被罵翻，他霸氣表示：「只要大家覺得作品好看，想怎麼罵我都可以！」此外，該劇原定明（4）日上線，今天也驚喜宣布提前一天開播，讓觀眾不用再等。申敏兒劇中飾演深受人民愛戴的東大帝國皇后娜菲爾，原本以為皇帝索本修是能夠相伴一生的伴侶，覺果遭到丈夫出軌背叛，讓她的皇后地位受到威脅。申敏兒表示，這是一個讓她思考很多的角色，身為皇后，她必須展現一定的威嚴，情緒起伏也不像過去演過的角色那麼明顯，但某一部分，她又是一個會重新愛上別人、必須做出各種選擇的女人，「我覺得必須拿捏好她身為皇后與一般女性之間的情感，觀眾才能理解她、支持她，所以演出的時候特別專注在這個部分」。朱智勛飾演掌握絕對權力的東大帝國皇帝索本修，也是娜菲爾的丈夫，某天在狩獵場偶然救下逃亡奴隸菈絲塔，就這樣深深迷戀上她，最終向皇后娜菲爾提出離婚。這次挑戰堪稱「史上最渣出軌男」的角色，朱智勛試著從角色的立場理解他的行為：「雖然故事發生在虛構世界，但畢竟是皇室。從當時的制度來看，索本修納妃、延續皇室血脈這件事，本身其實有一定的正當性。如果這部作品的主角是『再婚皇帝』，大家可能就能理解他的故事了。所以我在演出的時候，也是站在這個角度，認為他的行為有其合理性。」不過這部劇尚未開播，朱智勛的角色就被罵爆，他本人反而沒太大感受，「我沒什麼需要特別做心理準備的。出道超過20年，我已經看過幾十萬則留言了，我的心理素質早就準備好了。只要大家覺得作品好看，想怎麼罵我都可以，我就是心理素質已經準備好的朱智勛！」飾演索本修小三菈絲塔的李世榮，坦言為了詮釋這個角色，在外貌管理上下足功夫，「我覺得如果菈絲塔不是皮膚白皙、長得漂亮的女人，根本不可能得到這樣的機會。所以這次我比以往任何作品都還要努力管理外貌。我希望觀眾看她的時候，會氣到想殺了她，但同時又覺得她很可憐，甚至能夠理解她為什麼會這麼做。我是抱著這樣的心情去演這個角色的」。《再婚皇后》改編自累積觀看次數高達29億7000萬次的同名網路小說與網路漫畫，講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒 飾），原本與皇帝索本修（朱智勛 飾）是夫妻，沒想到丈夫卻愛上逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾），甚至提出離婚。面對丈夫變心，娜菲爾爽快答應，但也開出條件，要求皇帝同意她改嫁西王國王子海因里（李鍾碩 飾），就此展開一段皇室愛情故事。這部劇原定11月4日在Disney+上線，但今天突然宣布提早開播，確定11月3日正式公開，導演趙秀沅表示：「我一直很期待作品趕快跟大家見面，尤其在釜山國際影展獲得不錯的反應後，期待感又更高了。我最想知道的，就是大家看完會有什麼感想，現在真的很緊張。」