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▲今年《CVF2026貓貓影片節》正式引進台灣，讓台灣愛貓人士有機會透過戲院大銀幕，欣賞來自不同文化背景的貓咪影像作品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.03）

以貓咪為主角的國際影像盛事《CVF2026貓貓影片節》將於11/6在台上映。高雄首映記者會於11月3日在喜樂時代影城高雄總圖店舉行。活動邀請高雄捷運人氣貓咪「蜜柑站長」、龍騰建設「萬仔」吉祥物共同亮相，並結合在地企業-天玉集團.龍騰建設等支持與動物公益行動。《貓貓影片節》(Cat Video Fest，CVF)以貓咪短片為核心，集結世界各地與貓咪有關的精彩影像，透過戲院大銀幕，讓觀眾共同分享貓咪帶來的歡樂、感動與療癒。今年《CVF2026貓貓影片節》正式引進台灣，讓台灣愛貓人士有機會透過戲院大銀幕，欣賞來自不同文化背景的貓咪影像作品。隨著台灣上映檔期確定，美國製片團隊也將台灣合作影城納入全球官方放映地圖，象徵台灣正式加入這場國際貓咪影像盛事。發行商詠利揚公司總經理楊駿閔表示：「貓咪是一種不需要翻譯的語言。每一部影片都承載著人與貓之間獨特而溫暖的情感，希望透過《CVF2026貓貓影片節》，讓更多人感受到貓咪帶來的快樂，也讓這份喜愛進一步轉化為對動物生命的尊重與關懷。」此次活動亦獲得在地企業天玉集團.龍騰建設、永吉生技大力支持，包場請公益團體看電影；詠利揚公司也將部分票房收益捐贈予「流浪動物花園」協會，支持流浪動物相關救援與照護工作；喜樂時代影城亦共同響應此次公益計畫，除了捐贈票房收益之外，也歡迎觀眾在符合影城相關規範及安全要求的前提下，以不落地的方式攜帶貓咪入場。