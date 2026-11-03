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《吉伊卡哇》應援場一票難求！爆有人只拿海報不看電影

《吉伊卡哇》日文版應援場11/8登場！6間影城、400元參加

《吉伊卡哇》應援場送限定海報！入場才能領、不得轉售

▲《吉伊卡哇》應援場因限定海報引發「買票不看」爭議，秀泰影城先前推出的「星空夜光A3海報」也因印刷品質不如預期，緊急宣布補印並開放換貨。（圖／翻攝自秀泰影城）

《吉伊卡哇》應援場可以尖叫、唱歌！官方公布觀影規則

▲《吉伊卡哇》日文版應援場11月8日於全台6間影城登場，11月4日上午11時開放售票，票價400元，購票可獲得限定「星空夜光A3海報」。（圖／翻攝自羚邦）

超人氣動畫《吉伊卡哇》首部劇場版《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》正在台灣熱映，限定應援場更成為粉絲搶票焦點。不過，近日傳出部分民眾為了收藏限定海報，買票後卻沒有進場觀影，讓真正想參加應援活動的粉絲相當無奈，甚至出現「假應援」的批評聲浪。如今新一波「日文版應援同樂會」確定於11月8日登場，全台共有6間影城參與，明（4）日上午11時開放售票，票價400元，購票可獲得限定「星空夜光A3海報」，預料再度掀起搶票熱潮。《吉伊卡哇》劇場版上映，除了電影本身受到關注，影城推出的限定應援活動也成為收藏迷目標。先前秀泰影城於10月31日至11月1日舉辦應援同樂會，由於活動場次有限，加上購票可獲得限定「星空夜光A3海報」，吸引不少粉絲搶票。然而，近日傳出有民眾買票後並未實際進場觀影，只為了取得電影特典，讓部分想參加應援活動卻搶不到票的粉絲感到不滿，甚至被諷刺為「假應援」。除了應援場引發「買票不看」的討論，限定海報品質也出現狀況，秀泰影城近日公告，先前10月31日至11月1日舉辦《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》應援場，隨票贈送的「星空夜光版A3海報」，因印刷不如預期，影城已緊急安排補印，並提供海報更換服務。隨著電影持續熱映，發行商羚邦台灣（Medialink Taiwan）宣布，將於11月8日（日）舉辦《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》「日文版應援同樂會」，這次活動擴及台北、新北、桃園、台中、台南及高雄，全台共6間影城參與。活動統一於11月4日（三）上午11時開放售票，票價400元，實際放映場次以各影城售票頁面及現場公告為準。📌台北京站威秀影城📌板橋大遠百威秀影城📌桃園統領威秀影城📌MUVIE CINEMAS 台中 TIGER CITY📌台南 FOCUS 威秀影城📌高雄大遠百威秀影城這次最受粉絲關注的，莫過於專屬特典「星空夜光A3海報」。海報以深藍色星空與夜晚海島為主題，呈現《吉伊卡哇》角色們置身夢幻夜色中的畫面，與電影人魚島的故事氛圍相呼應。根據公告，限定海報統一於入場時發送，不提供預先保留，且特典不得兌換現金或轉售。與一般電影場次不同，這次「日文版應援同樂會」主打讓粉絲一起為吉伊卡哇、小八貓及兔兔等角色加油，官方特別開放觀眾在電影放映期間出聲應援、合唱，也能攜帶應援物品進場，若攜帶發光應援物品，不得直接照射銀幕或高舉遮擋其他觀眾視線。對於想收藏限定海報、又希望與其他粉絲一起享受電影的觀眾而言，11月8日將是新一波參與機會。只是應援場究竟能否讓真正想觀影的粉絲順利入場，也成為這次活動值得關注的焦點。