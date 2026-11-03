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民進黨發言人林楚茵今（3）日表示，市長蔣萬安近來頻頻將輝達落腳北士科作為政績宣傳，卻忘了擔任立委時，曾參與國民黨團杯葛前瞻基礎建設，甚至跳上議事桌抗議，如今前瞻建設陸續開花結果，蔣萬安卻從當年的反對者變成今日的宣傳者，當年擋預算，如今搶功勞，蔣萬安「前面反對、後面收割」的政治算計，市民都看在眼裡。林楚茵指出，經濟部於2021年核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，計畫總經費達243億元，其中政府補助的67億元，全數由前瞻基礎建設相關預算支應，支持輝達在台設立AI研發中心、建置Taipei-1超級電腦及培育AI人才，這些成果顯示，輝達擴大在台布局並非一夕之間發生，更不是靠蔣萬安個人之力促成，而是中央和民間長期投入資源、累積合作的成果。林楚茵進一步指出，前瞻對台北的支持不只產業發展，也涵蓋民生供水與交通建設。翡翠原水管工程於2018年核定納入前瞻、2019年開工，修正後核定總經費24億元，其中8億元由中央前瞻特別預算支應，並於蔣萬安任內通水啟用；此外，跨雙北的捷運南北環段獲55.61億元前瞻經費支持，萬大線第一期也納入前瞻計畫，協助完善大台北交通路網，從用水安全到捷運建設，台北市民都是前瞻計畫的受益者，蔣萬安不能享受建設成果，卻迴避自己當年杯葛前瞻的立場。林楚茵強調，重大建設需要長期規劃與中央地方合作，歷任政府接力推動，現任市長有責任把工程做好，但也應誠實交代政策與經費來源。蔣萬安在翡翠原水管啟用典禮上，曾公開感謝中央及前市府團隊，顯然清楚這項工程是跨任期合作的成果。既然如此，就應向市民說明：是否承認前瞻建設對台北市有實質貢獻？從產業布局、穩定供水到交通建設，不能當年反對、如今宣傳，卻對前後不一的態度避而不談。