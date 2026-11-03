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選戰倒數25天，身兼國民黨北市黨部主委的台北市議長戴錫欽接受專訪，坦言針對營養午餐、虐兒、無菸城市等議題，「市府團隊第一時間應對上面不是很到位」，同時也直言，大家對於台北市長蔣萬安過去這段時間專訪和質詢中的應對進退、表達能力打上問號，讓主持人黃光芹也忍不住直呼，「蔣萬安到底是不是中了邪？」戴錫欽今接受《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，直言台北市民水準滿高的，他們看的是蔣萬安這段時間表現，包括營養午餐、虐兒、無菸城市議題，「我承認就是市府團隊第一時間應對上面不是很到位」，即便是營養午餐，因為檢驗要兩週，中間的空窗期造成很多揣測跟不安，若市府團隊能更積極，相信止損會好一點。戴錫欽也說，「可是大家也對於萬安過去這段時間有上一些媒體專訪，或一對一質詢當中所表現出來應對進退能力、表達能力打上一個問號」，跟4年前認識的蔣萬安和當立委的蔣萬安不一樣。戴錫欽說，藍軍支持者有一定教育水準，會覺得支持的人至少要相當或認同才願意支持，所以沉默螺旋影響非常嚴重，因為洋流又冒出來，蔣萬安又疲於應付，「感覺當時口條清晰、頭腦清楚的蔣萬安去哪裡了？為什麼現在表現出來的跟我想像的不太一樣」，但從辯論來看，蔣萬安相對準備是充分的，讓市民知道對市政的熟悉。黃光芹則再問，縱使辯論表現如何，但不諱言蔣萬安整場有兩天閉關，要拿回沉默的藍營，「蔣萬安到底是不是中了邪？還是怎麼樣」，很嚴重誤判洋流？電視辯論是否某種程度紓解了凍結的狀況？戴錫欽則說，市政議題被廣泛討論，甚至有些負面衝擊，尤其總質詢那段期間，因為每個議員40分鐘，綠營有戰鬥力的議員不准局處首長上台回答，蔣萬安回答的若不是想要的就說問A答B，甚至打斷回答，所以流於爭執和口水，議會質詢議員是主導者，市長只能站在回招的態度，是相對有點弱勢跟吃虧，但這也不是藉口。