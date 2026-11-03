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「花系列第一小生」林煒近期因為舊作被網友翻出熱議，獲得「上古許光漢」封號，除了和許多貌美女主角的對手戲受到關注，他和資深男星張晨光在戲中經常飾演情敵，戲外兩人也有深厚的交情，不僅曾經住同在一間房子，林煒當年還出席張晨光兒子的婚禮。據《中時新聞網》報導，林煒過去受訪自爆，早年和張晨光拍攝多檔戲劇，有一段時間借住在張晨光的樓中樓家中，他住樓上，張晨光住樓下，打趣表示兩個人半夜輪流聽對方的打呼聲，就好像蟬在鳴叫一樣。此外，林煒透露，住張晨光家時，曾經被對方目睹當「孝子」的一面，那時正值世界盃足球賽，隔天剛好沒班的他，熬夜不睡覺一直打電動，為的就是要讓兒子獲得角色人物，好讓孩子回學校可以去跟同儕分享，而這一幕被張晨光看在眼裡，也讓對方驚訝不已。除了同居情誼，2023年10月，張晨光風光娶媳婦，在文華東方酒店席開41桌，當時林煒也是座上賓，足見兩人兄弟情誼，回顧婚禮當天，林煒帶著女友劉灼梅（Cora）親自出席張晨光兒子張鈞傑的婚禮，並與老友張晨光留影，同場還有陳美鳳、藍心湄、俞小凡等眾多演藝圈好友。