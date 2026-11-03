港務公司將在下月5日及12日將分別在高雄、基隆舉辦招募說明會，相關職缺將在11月中旬公布。薪資部分，助理管理師及助理工程師起薪58,410元、高級事務員及高級技術員起薪49,690元、助理事務員及助理技術員起薪42,830元，年終獎金最高4.4個月，並配合軍公教調薪。兩場說明會合計500個名額，有意加入者可把握機會在20日前上網報名。
港務公司招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、郵輪管理、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計等多項類科；服務地點包括基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港。
招募說明會高雄場將於12月5日（星期六）下午2時至4時30分，在高雄港旅運中心1樓舉行，開放300個參加名額，並同步辦理線上直播，直播網址預計於12月1日公布於港務公司Facebook粉絲專頁；基隆場則訂於12月12日（星期六）下午2時至4時30分，在基隆港好食城2樓舉行，開放200個參加名額。甄試計畫包含職缺、資格等將在本月中旬公布在Facebook粉絲專頁及全球資訊網。
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招募說明會高雄場將於12月5日（星期六）下午2時至4時30分，在高雄港旅運中心1樓舉行，開放300個參加名額，並同步辦理線上直播，直播網址預計於12月1日公布於港務公司Facebook粉絲專頁；基隆場則訂於12月12日（星期六）下午2時至4時30分，在基隆港好食城2樓舉行，開放200個參加名額。甄試計畫包含職缺、資格等將在本月中旬公布在Facebook粉絲專頁及全球資訊網。