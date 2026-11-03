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隨著2026九合一大選進入倒數階段，國民黨籍台北市長蔣萬安力拚連任，近日也頻登上節目專訪；民進黨候選人沈伯洋則打出「洋流」搶攻選票，各區車掃吸引了大批「小水滴」到場支持，雙方動向備受外界高度關注。不過，作家「漂浪島嶼」分析，洋流的危機在於敵營看破喧囂劍招，不斷猛攻人設，以及深辯市政，歡樂氣氛終究不敵現實生計。漂浪島嶼表示，沈伯洋立委帶動的洋流巨浪，短短幾個月，就將選情優勢的蔣萬安市長，衝擊到快要翻覆的絕境，「行動足以紀錄史冊，一個超經典的選舉造勢運動」。在造勢動員上，非常善用網路科技，像是車掃行動；在活動的形式上，加入大量動漫元素，吸引年輕民眾，更願意投入助選行列，甚至在青年善用網路下，形成現代花車樂隊效應，不斷快速擴散勇於表態的現象。漂浪島嶼續指，但是問題在於，許多見解訴求已久，充滿學術與社運的美好理想，口號選戰造成的困境，就是說出許多理想倡議，但是缺乏具體作法，甚至結論非常抽象，一如社子島、都更等議題，根本看不出最終立場與實際作為，導致對陣電視辯論，遭對手蔣萬安消遣「歸暝全頭路，天光沒半步」。「但是洋流的危機，在於敵營看破喧囂劍招，不斷猛攻人設。」漂浪島嶼直言，扮裝最怕素顏，掀開精細的包裝，顯露隱藏的過去，以及深辯市政，理性對戰感性，逼出口號的侷限， 歡樂氣氛終究不敵現實生計。曾說選戰是「拆人設」的解構大戰，綠營成功拆解蔣萬安高人氣光環，淪為施政老是出包的木訥市長；藍白也努力拆解沈伯洋超歡樂人設，成為身形能夠變異的橡膠船長。