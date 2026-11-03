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阿明豬心冬粉11/4恢復營業！店家發聲：請顧客放心

阿明豬心冬粉最新營業時間

▲阿明豬心冬粉發布最新營業公告澄清，將於明（4）日起恢復營業，11月9日、10日則店休兩天，未來營業也將恢復正常。（圖／阿明豬心冬粉）

阿明豬心創立超過70年！人氣名店傳承父親手藝

▲阿明豬心冬粉是不少遊客造訪台南時必吃的美食。（圖／阿明豬心冬粉）

台南知名小吃「阿明豬心冬粉」曾多次獲得米其林必比登推薦，每逢營業時間總吸引大批饕客排隊，是保安路上的人氣名店。不過，日前因故店家暫停營業多日，一度傳出無限期停業消息，引發老顧客擔憂。對此，店家昨（2）日解釋原因，是為了讓家人有時間調適與陪伴，營業時間將暫時調整。，11月9日、10日則店休兩天，未來營業也將恢復正常。阿明豬心冬粉透過官方公告表示，感謝大家這段時間的體諒與祝福，為了讓家人有時間調適與陪伴，營業時間將暫時調整，也對造成顧客不便表達歉意。根據最新公告，店家11月4日至8日正常營業，11月9日、10日店休兩天，11月11日起恢復正常營業。店家也表示，未來若有營業時間異動，將以官方公告為準，請顧客放心。恢復營業的公告發出之後也讓許多老饕安心，紛紛在留言區鼓勵，「慢慢來，調整好到最佳狀態辛苦了，加油喔」、「老頭家，加油加油」、「阿明老闆，謝謝你給我們每次去台南的美好回憶，真的好好吃，支持你」。阿明豬心冬粉創立於民國40年，至今已有超過70年歷史。創辦人黃賢明的父親早年在台南保安宮前推車販售當歸鴨，後來轉而經營豬肉相關小吃，奠定店家的料理基礎。黃賢明因不捨年邁父親辛苦，決定返家接手生意，延續父親的烹飪手藝，並在傳統台南甜鹹口味上加入創新元素，例如自製醬料搭配蒜末，逐漸發展出店家特色。憑藉獨特風味與傳統手藝，阿明豬心冬粉多年來吸引不少在地居民及觀光客朝聖。阿明豬心冬粉曾於2022年、2023年獲得《台南米其林指南》必比登推介，也入選台灣美食評鑑《500碗》第二屆名單，成為不少遊客造訪台南時必吃的美食之一。