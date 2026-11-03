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連續3人產假期間辭職 HR抱怨公司遭占便宜

不滿勞資制度偏袒員工 呼籲政府修法

「不再聘女性」引發爭議 網友看法兩極

馬來西亞一名自稱擁有12年資歷的人資（HR）員工，近日在社群平台抱怨，公司接連遇到3名女性員工在領取產假期間的薪資後辭職，其中甚至有人在離職前，以即將生產為由向公司借款數千令吉，讓她直呼遭到員工占便宜，並聲稱公司因此決定不再聘用女性。相關貼文曝光後引發熱議，有人同情雇主的處境，也有人認為不應因個別案例而將所有女性求職者一概而論。綜合《星洲日報》、《中國報》等馬來西亞媒體報導，這名人資員工日前在Threads發文表示，自己從事人資工作已有12年，處理過不少棘手的勞資問題，但公司接連發生3起類似事件，讓她感到相當無奈。她在貼文中直言：「我不在乎別人怎麼說，這就是為什麼我們公司現在不再聘請女性員工。」原PO表示，公司接連遇到3名女性員工在休產假期間辭職，讓她認為公司支付了薪資，卻未能等到員工返回工作崗位。她抱怨：「薪水領了，工作沒做，然後就辭職。如果休完產假後有回來上班，那倒還好。」她也將矛頭指向部分Z世代員工，表示年輕人早婚、早孕都是值得祝福的事，但無法理解為何要選擇在產假期間離職。更讓她不滿的是，其中一名員工還曾在產假期間，以即將生產為由向公司借款數千令吉。原PO表示，當時公司考量對方即將生產，需要資金周轉，因此同意借款，沒想到員工後來卻選擇離職。她認為，這讓公司承受額外的財務負擔。不過，貼文並未交代相關借款是否已償還，也未說明3名員工辭職的具體原因。目前相關指控主要來自這名人資員工的社群貼文，尚無其他當事人的說法可供核實。除了抱怨員工離職，原PO也對馬來西亞勞工局及工業關係局的處理方式表達不滿，認為相關單位在勞資爭議中經常偏向勞方，未充分考量雇主面臨的困難。她指出，並非所有公司都會壓榨員工，也不是所有人資人員都冷酷無情。她聲稱，自己多年來看過不少員工利用制度占公司便宜的案例。她還抱怨，部分員工工作態度不佳、言語惡劣，甚至頻繁申請無薪假，但公司無法隨意解僱，仍須給予改善機會，增加管理上的困難。因此，她呼籲政府重新檢討勞工相關法令，希望在保障員工權益的同時，也能兼顧雇主利益，建立更公平的勞資制度。貼文曝光後，迅速引發網友討論。部分同樣身為雇主或人資人員的網友表示認同，認為若員工利用公司提供的福利後立即離職，確實可能讓雇主感到不滿。有人留言表示：「就是因為有這些人，才會讓其他公司不敢聘請孕婦，最後受影響的反而是其他女性。」不過，也有網友認為，勞資爭議應從雙方角度看待，不能僅憑雇主單方面的說法，就認定員工有意占便宜。尤其原PO聲稱公司不再聘用女性，更引發對職場性別歧視的疑慮。產假本身屬於勞工保障的一環，員工在產假期間提出辭職，也不能直接等同於濫用福利，仍須視實際情況及相關法律規定判斷。