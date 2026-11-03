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西區全民運動館啟用在即 王美惠讚中央、地方攜手合作

讓全民運動成風氣 王美惠拋興建社區型室內運動場館

嘉義市西區全民運動館即將完工啟用，立委王美惠今（3）日邀請運動部長李洋實地考察，了解場館啟用前的整備情形，並一同會勘嘉義市KANO棒球場，爭取改善球場設備。王美惠表示，嘉義天氣炎熱，如再遇到雨天，戶外運動也容易受到影響，市民對室內運動空間的需求越來越高，未來將推動興建社區型室內運動場館，增加室內運動設施，讓不同年齡、不同需求的市民，都能找到適合自己的運動場所。王美惠指出，為平衡嘉義市東西區發展，西區全民運動館是上任後積極爭取的重要建設之一，如今場館即將啟用，能補足西區運動空間，也感謝嘉義市府共同挹注經費，中央與地方攜手合作，才能促成好的建設，讓市民共享成果。參訪過程中，李洋對各項運動器材瞭若指掌，還親自向王美惠介紹每項器材的特色與功能，展現專業。李洋表示，今天看到場館設施非常完善，期待讓更多市民走進場館、參與運動，養成規律運動的習慣。隨後兩人前往嘉義市KANO棒球場考察。王美惠指出，嘉義是棒球原鄉，球場的基礎設施與設備必須持續提升，運動部已於今年8月補助800萬元改善照明設備，針對此次會勘也提出的LED彩色大螢幕等設備改善需求，所需經費約2300萬元，李洋也當場允諾全力支持。王美惠感謝部長重視嘉義市的運動發展，積極回應地方需求。強調，無論是全民運動或棒球發展，都需要扎實的建設作為基礎，未來將持續推動小型社區型室內運動場館，讓市民都能就近運動，享受健康生活。