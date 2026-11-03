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黃世杰酸「驕傲的兔子」 批張善政棄守桃園跑基隆

張競辦反酸「選舉才跑市場」 市府細數市場改善政績

桃園市長張善政近日跨縣市前往基隆，陪同市長謝國樑掃街拜票，卻引發民進黨桃園市長候選人黃世杰不滿，痛批張善政「棄守桃園」，不顧自身選情，反而忙著替其他縣市候選人輔選。對此，張善政競選辦公室今（3）日反擊，黃世杰平時不見人影，選舉到了才急著跑市場、套交情，更質疑黃自己可以找外縣市人士站台，卻對張善政跨縣市輔選百般挑剔，「當個不負面選舉的候選人，是真的很困難？」黃世杰今日表示，張善政至今在網路及基層都有不少聲浪，認為他藐視選舉、躺著選，甚至有人形容他像「驕傲的兔子」。如今選戰進入最後階段，張善政不僅沒有向桃園市民報告未來施政願景，反而為了國民黨其他縣市的選舉需求，跑去台北、基隆輔選，完全沒有站在桃園的角度思考，令人感到荒謬。黃世杰更質疑，張善政至今未曾在桃園市場掃街拜票，卻先跑到基隆掃市場。他強調，桃園許多傳統市場仍有亟待改善的問題，自己在第一輪市場拜票時，便已提出相關問題與解方，張善政卻無視基層攤商及民眾需求，「心不在桃園」，讓桃園人相當不解。對此，張善政競辦發言人莊鎧毓反擊，黃世杰就是平常不見人影，直到選舉到了才趕緊跑市場、套交情，自己可以跑到外縣市參加後援會，也可以找外縣市人士幫忙壯聲勢、逛夜市，偏偏張善政做什麼都讓他百般不順眼，反問黃世杰「當個不負面選舉的候選人，是不是真的很困難？」桃園市政府新聞處長羅楚東也出面回應，強調張善政上任以來，從南門市場大火後趕在農曆年前恢復營業、新民市場整頓與改建，到全面盤點公有零售市場及列管攤販集中區，並補助攤商加裝「瓦斯安全遮斷閥」，都是市府團隊實際改善市場環境與安全的具體作為。羅楚東強調，市場不是只有政治人物握手拜票時才有價值，攤商真正需要的，也不只是選舉期間多一位政治人物前來打招呼，市府持續推動市場環境改善及安全管理，才是對攤商與市民最實際的照顧。