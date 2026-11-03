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日本每年新年除了《紅白歌合戰》，還有一項全民關注的體育盛事，就是「箱根驛傳」，全名為「東京箱根間往復大學駅伝競走」，創辦於1920年，至今已有超過百年歷史，每年1月2日、3日登場，由日本大學長跑好手組隊接力，從東京一路跑到神奈川縣箱根，再折返東京，全程約217公里，是日本年度最重要的活動之一。箱根驛傳全名為「東京箱根間往復大學駅伝競走」，創辦於1920年，每年的1月2日、3日登場，參賽隊伍主要來自日本關東地區的大學，包括青山學院大學、駒澤大學、東洋大學、早稻田大學等。活動中需要從東京大手町一路接力跑到神奈川縣箱根蘆之湖，之後原地折返，全長217公里，活動分為去程、回程各5個區間，每隊10位選手參加，這個比賽最重要的就是跑者肩上的接力帶「たすき」交給下一位隊友，這代表的不只是個人成績，更承載整支隊伍與學校的榮耀，因此即使選手拚盡全力，也要設法將接力帶傳下去。箱根驛傳活動中最受矚目的莫過於第5區「山登り（爬山）」，跑者須從小田原爬升至箱根，海拔上升超過800公尺，面對陡坡與低溫雙重考驗，能在這段艱難路線展現驚人體能、帶領隊伍大幅超前的選手，甚至會被封為「山之神」，成為賽事傳奇人物。因為箱根驛傳都會舉辦在日本新年年假期間，因此對許多日本家庭來說，過年守在電視前看比賽，就跟《紅白歌合戰》一樣，是迎接新年的固定環節，也讓節目收視路動輒超過30%。這項國民級賽事也成為電視劇、動畫題材，《一百公尺》、《強風吹拂》，再加上近日開播的日劇《我們的箱根驛傳》，都是由箱根驛傳主題製作，《我們的箱根驛傳》甚至找來大泉洋、伊藤沙莉、山下智久等人主演，一方面講述老牌強校重回舞台的故事，一方面則是電視台轉播團隊該如何在收視率壓力下，同時傳遞選手精彩故事，本劇已於本月在Netflix上架，有興趣的觀眾千萬別錯過這個享受日本盛世的機會。