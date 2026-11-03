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針對永豐銀行客戶在社群平台控訴，沒有登入網銀之下，帳戶突然被轉走10萬元，款項流向台北富邦銀行，永豐銀行今（3）日也發出最新聲明，發現「新網銀交易系統」程式異常，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。金管會亦證實永豐銀行有通報，受影響客戶419人，共計有427筆4千多萬元，而且全數匯到同一銀行帳戶，已要求永豐銀7日內提交報告，至於真的是新系統問題還是駭客入侵，金管會是否會實地查核，先看永豐銀查核結果再說。金管會銀行局副局長王允中表示，金管會是在接近中午接到永豐銀電話通知，有些客戶反映新版網銀APP未登入，卻匯出資金，經比對，都是匯到同一銀行帳戶，目前帳戶也已凍結，受影響客戶數419人，共計有427筆逾4千多萬元。對此事件，金管會最在意兩件事，客戶權益保障及發生原因。王允中說，金管會已要求永豐銀對客戶權益妥善處理，永豐銀也已用代墊款方式，返還客戶受影響資金，客戶權益不受影響，永豐銀也在釐清新系統異常原因，目前新版APP已下架，對於有交易需求的客戶，永豐銀會引導到舊系統或ATM操作。王允中也強調，依規定永豐銀要在通報後7日內，將後續清查情形提報金管會。至於傳也有其他銀行有類似情況，他表示，資安事件依重大偶發辦法，發現半小時就要電話跟金管會通報，截至今日下午4時金管會例行記者會召開前，沒接到相關通知，目前已知就是永豐銀行。不過，永豐銀是新系統異常還是遭駭客？王允中說，目前還在查證中，還沒查出來也無法說明，對於金管會是否派人實地查核，這部分先讓永豐銀自己查，看查核結果如何，金管會再做後續相關程序處理。