新北市板橋435藝文特區自即日起至12月6日，推出全新展覽「一起橋─裝置藝術節」，由獨立策展人林裕軒策劃，邀請潘怡安、廖昭豪、蔡寧、林盈潔、李承亮及煙花宇宙藝術文化工作室等6組藝術家共同參與，展出作品以戶外藝術裝置、投影為主軸，一同探討「橋」本身的結構連結、連接點兩處的空間需求及延伸出的社會串聯，成為人們彼此理解與依靠的所在。
「一起橋─裝置藝術節」展覽以板橋發展史為主軸，展出多組空間藝術裝置。「枋橋」原意為橫跨溝渠、串連交通的木板橋，原位置如今卻多被高架橋與柏油路面覆蓋；本次展覽重新思考「橋」的定義—不只是物理建築，更能錨定多元需求，連結彼此。展覽亦導入「照護倫理」與「共用實踐」觀點，以「遊玩」與「臨時性空間」為媒介，將公共空間轉化為相互依賴的動態容器。透過與藝術作品協作、回應與放慢節奏，讓遊玩成為感知他人處境、微調彼此步伐的「一起橋」練習。
展覽共展出 6 組作品：林盈潔《伏流車河》以鏡像圖層延伸柏油路面與木板橋河景，穿透「枋橋─板橋」湳仔溝水路今昔；潘怡安《餘地》將公館溝隱覆水路旁的畸零地抬升為空間裝置，融合居民生活器物的使用日常；李承亮《萬年站》與《氣候中站》分別營造短暫抽離現實的奇幻與自然風光滲透的感受核心；廖昭豪《磊域─候鳥》將大漢溪流域受侵蝕的水泥轉化為人造地質，思考自然與人工邊界；蔡寧《穿越的姿態》以窄廊邀請成人彎身，重尋兒童身體尺度；煙花宇宙《停留的許可》則以光影交織新月紅樓拱廊，象徵城市中相遇與共處的日常。
除藝術裝置展覽外，另於11月8日舉辦435藝術聚落「OPEN 435開放工作室」，邀請大家走進進駐者們的創作空間，近距離感受藝術創作的日常，與創作者直接交流，活動當日將有20 組藝術創作工作坊、「一期一繪」似顏繪及「橋光映畫」影院播放《驀然回首》動畫電影等體驗活動，歡迎大小朋友一起探索藝術的多元魅力。詳細活動及交通資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/artzone435/）及板橋435藝術聚落官方網站（https://435artzone.ntpc.gov.tw/banqiao435art/）查詢。
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