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▲藝聲台北場宣布加開3樓2800元的座位，11月8日開賣。（圖／遠雄創藝）

迎接SOLO十周年演出，SUPER JUNIOR（SJ）藝聲要與更多E.L.F.見面！他先後宣布台北、高雄專場《ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY》演出，北、高共演4場引起熱烈迴響，仍有歌迷表示「沒有搶到票」，為了讓更多想陪藝聲走過十周年的粉絲能夠進場，主辦單位今（3）日宣布，台北林口場12月25日、26日兩場將「加開3樓2800元的位置」，門票預計於11月8日中午12點在KKTIX售票系統正式開賣。演出時間：2026.12.25（五）18:002026.12.26（六）18:00演出地點：林口體育館演出票價（全座席）：VIP 5880、4,880、3,880、2,880VIP福利：SOUNDCHECK、VIP紀念證、VIP「日常」紀念禮售票時間：2026.11.8（日）12:00售票系統：KKTIX藝聲十週年紀念巡演《ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY》，首次攻上林口體育館舉辦專場演出，加開座位區票價2800元為3樓座位席，預計在於11月8日中午12點在KKTIX售票系統全面販售，詳情可關注主辦單位「遠雄創藝」官方臉書、IG公告。SUPER JUNIOR藝聲十週年紀念巡演《ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY》首爾站於10月16日一連3天正式開跑，演出第一首歌就是10年前SOLO出道第一張專輯《Here I am》的主打歌〈Here I am〉，熟悉旋律一響起，瞬間把所有歌迷帶回10年前的起點，藝聲以細膩嗓音唱出一路走來的心境，也唱出他與歌迷之間始終沒有改變的羈絆。對藝聲而言，十周年不只是紀念SOLO出道10年，更像是他與歌迷珍貴的回憶，他將整場演出寫成一封送給歌迷的情書，細細唱著那些曾經一起經歷的平凡日常；當唱到〈Together〉、〈非你不可〉時，大螢幕更播出寵物狗狗的懷念影片，讓他把平時藏在心裡最柔軟的一面交給歌迷，也讓現場情緒逐漸堆疊。除了經典歌曲，藝聲也帶來收錄於正規二輯《Where We Are》的〈Pedazos〉、〈Winds of Time〉等新作品。演出有歡笑也有淚水，藝聲最後真情告白：「謝謝一起和我度過10週年，可以站在這裡就像是奇蹟，我到現在都還會緊張，看來我們還是很青春。」他更深情形容：「我們的關係超越歌手與粉絲，而是融入彼此歲月、命運般的關係。」短短一句話，道出10年來他與E.L.F.之間珍貴的連結。一路走過10年，他從曾經在意外界如何看待自己，到現在更願意相信內心的聲音，而這份改變也反映在最新的《Where We Are》音樂作品裡。藝聲更加確信自己想走的音樂方向，「現在的我，似乎已經能夠不再跟隨某種潮流或他人的目光，而是相信自己的內心，朝著真正讓自己心動的方向前進。」