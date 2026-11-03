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週休二日高乘載管制

強力取締違規停車

近期合歡山區頻傳車輛違規停車，不僅造成道路壅塞，更嚴重影響緊急救援、道路通行安全及遊憩品質。為有效改善山區交通秩序、維護用路人安全，內政部與交通部決定，加強交通管制措施，自11月起每逢週休二日實施高乘載管制，並加強取締違停車輛等措施。合歡山地區道路蜿蜒狹窄、地形特殊，沿線停車空間有限，假日期間易因大量車潮及違規停車造成交通壅塞，甚至影響救災救護車輛通行。除原有連續假期管制外，每逢週六、日實施小客車高乘載管制，惟考慮當地農產品運輸需求，貨車不管制。原則比照花季交通管制模式，管制範圍為台14甲線翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，並由警方視現場交通狀況機動調整，請民眾留意相關公告及現場管制指示，提前規劃行程。針對違規停車影響道路通行及交通安全情形，警察機關將加強巡查及執法，對於違規停車行為依法舉發，最高可處新臺幣1,200元罰鍰；符合相關法定要件者，並得連續舉發，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便任意停車，以免影響其他用路人通行及緊急救援作業。提醒民眾假日上山時優先利用大眾運輸工具，出發前留意最新交通管制資訊，妥善規劃行程並避開交通尖峰時段，切勿違規停車或任意占用道路；並可考量分流前往清境、鳶峰、小風口等周邊景點，降低合歡山區交通負荷，共同維護道路通行安全及順暢。