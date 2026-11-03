台視前王牌主播顧安生今（3）中午12點15分病逝於國泰醫院，享壽83歲，死訊震驚新聞界，年代「戰神主播」張雅琴在臉書發文回憶，當年自己大學還沒畢業、沒有任何背景考進台視，顧安生就是考官之一，如今聽聞恩師過世，讓她震驚又難過。
聞顧安生過世震驚 張雅琴：他曾是我的考官
張雅琴表示：「當年，我大學畢業前2個月，沒有任何背景考進了台視。顧大哥就是當時的考官之一。進入台視之後他是採訪主任兼當家主播，對我非常的照顧。那一年是將近5000人考吧，2人錄取，其中一人就是我。」
此外，張雅琴也很感念師母胡錦的照顧，回想有一次到老師家中聚餐，胡錦教她打麻將，但教了快兩個小時她還是不會，到現在自己還是不會打麻將，但是非常感謝對方，文末，張雅琴追悼顧安生，「很遺憾才83歲，但是我們都記得他～永遠活在我們的記憶中」。
顧安生一身傳奇 曾播報蔣經國總統過世消息
顧安生是台灣電視新聞界的傳奇與代表性人物，曾經擔任台視的當家新聞主播、新聞部經理及副總經理，以沉穩端莊、口齒清晰且溫文儒雅的播報風格深植人心，他1969年進入台視擔任記者，1984年接替盛竹如成為當家主播，在台視全盛時期，曾經創下一整年領到29個月薪水的輝煌紀錄。
此外，1988年蔣經國總統逝世時，時年45歲的顧安生是全台灣第一個向全國觀眾宣布此重大消息的主播，離開主播台後，顧安生晉升為台視新聞部經理與副總經理，2005年他從台視退休，曾經受邀出任第一大飯店董事長，私人生活方面，顧安生與影星妻子胡錦結婚至今超過45 年，兩人育有一名女兒顧芩。
資料來源：張雅琴臉書
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張雅琴表示：「當年，我大學畢業前2個月，沒有任何背景考進了台視。顧大哥就是當時的考官之一。進入台視之後他是採訪主任兼當家主播，對我非常的照顧。那一年是將近5000人考吧，2人錄取，其中一人就是我。」
此外，張雅琴也很感念師母胡錦的照顧，回想有一次到老師家中聚餐，胡錦教她打麻將，但教了快兩個小時她還是不會，到現在自己還是不會打麻將，但是非常感謝對方，文末，張雅琴追悼顧安生，「很遺憾才83歲，但是我們都記得他～永遠活在我們的記憶中」。
顧安生是台灣電視新聞界的傳奇與代表性人物，曾經擔任台視的當家新聞主播、新聞部經理及副總經理，以沉穩端莊、口齒清晰且溫文儒雅的播報風格深植人心，他1969年進入台視擔任記者，1984年接替盛竹如成為當家主播，在台視全盛時期，曾經創下一整年領到29個月薪水的輝煌紀錄。
此外，1988年蔣經國總統逝世時，時年45歲的顧安生是全台灣第一個向全國觀眾宣布此重大消息的主播，離開主播台後，顧安生晉升為台視新聞部經理與副總經理，2005年他從台視退休，曾經受邀出任第一大飯店董事長，私人生活方面，顧安生與影星妻子胡錦結婚至今超過45 年，兩人育有一名女兒顧芩。
資料來源：張雅琴臉書