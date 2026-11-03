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▲張麗善8年任內，縣府在大埤鄉累計投入26.7億元建設經費，全面提升大埤鄉生活環境及農業發展條件。（圖／雲林縣府提供）

針對民進黨雲林縣黨部有關大埤酸菜液資源化等提問，雲林縣政府新聞處長陳其育3日表示，大埤酸菜專區長期面臨酸菜液無法任意運出利用的問題，造成處理及儲存壓力，直到張麗善縣長上任後，縣府才積極正視問題，並透過跨領域研究尋求解決方案。民進黨雲林縣黨部不追究蘇治芬、李進勇兩位前縣長任內為何不解決，反而質疑實際改善問題的張麗善，這難道不是「雙重標準」？陳其育表示，張麗善上任後，縣府即與臺大研究團隊合作，自108年提出酸菜液應用於水產養殖的研究構想，並於110年展開大型藻類龍鬚菜培養實驗，逐步探索酸菜液資源化利用的可行途徑。截至目前，酸菜液再利用量已累計達792公噸，並以116年處理量達1,000公噸為目標，持續擴大資源循環利用效益。陳其育進一步說明，在大埤鄉公所及縣府研究計畫支持下，酸菜液資源化已從初期小規模試驗，逐步推進至跨縣市水產養殖場域驗證。截至115年10月底，已有21戶養殖戶陸續參與養殖實驗，推廣面積超過34公頃。實驗場域也逐步拓展至苗栗通霄、嘉義布袋及東石，以及臺南北門等地，透過不同地區的養殖條件，累積實務操作經驗與驗證資料，進一步擴大農漁業資源循環合作。陳其育表示，大埤鄉是全國稻米種植面積最大的鄉鎮，每年一期、二期稻作種植面積均具一定規模，合計超過5,200公頃。大埤農民種植技術精湛，加上優越的地理環境，孕育出品質優良、風味絕佳的稻米。縣府也積極輔導大埤鄉農會「寺上好米」取得雲林良品認證，並透過雲林良品行銷通路、滷肉飯節及農機展等農特產品行銷活動，持續推廣在地優質米食，歡迎民眾踴躍選購「寺上好米」及各項雲林優質農特產品。有關大埤市場整修，陳其育表示，大埤市場管理單位為大埤鄉公所，鄉公所前幾年曾針對市場辦理耐震能力評估，結果顯示建築物尚堪使用，未達整建標準。此外，鄉公所過去也曾舉辦市場整修說明會，但相關意見仍待整合。目前由大埤鄉公所定期檢查並維護市場建築物安全，後續將視中央補助方案及地方共識，研議合適的改善方式。針對長照、幼托及身心障礙服務，陳其育指出，大埤鄉目前設有11處社區照顧關懷據點、11處長青食堂，核定用餐人數604人，並開辦20班長青學苑；另設有1處身心障礙日間照顧服務據點、1處日間作業設施及1處家庭托顧據點，提供身心障礙者日間照顧、生活支持，以及家庭照顧者喘息服務。縣府持續強化社區照顧服務量能，讓不同年齡層及有照顧需求的家庭，都能獲得適切的福利與照顧支持。陳其育強調，張麗善8年任內，縣府在大埤鄉累計投入26.7億元建設經費，包括投入6.6億元推動治水建設、2.1億元全面強化道路交通安全及農產運輸、4.8億元翻新大埤校園、4,200萬元升級校園通學步道、2.38億元改善農水路，以及投入2.67億元改建豐岡橋、施作新善諸橋等，從治水、交通、教育到農業基礎建設等，全面提升大埤鄉生活環境及農業發展條件。陳其育表示，地方建設與施政成果，都是一步一腳印累積而來，鄉親自有公評。縣府歡迎各界理性監督，但不應刻意扭曲事實、誤導民眾。與其政治操作，不如共同為地方發展努力，這才是鄉親真正期待的方向。