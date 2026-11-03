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美國週二選舉傳統可追溯至1845年

為何是11月的星期二？

如今星期二多數人皆須上班 為何不改至星期日？

美國期中選舉將在當地時間周二舉行，將改選聯邦眾議院全部435席、參議院35席，以及36州的州長與地方公職，將決定未來2年國會的權力分布。也被視為美國總統川普的期中考。與其他國家大多在周末舉行選舉不同，為何美國選舉都在周二舉行？這得追溯至200年前的傳統。根據NBC地方頻道報導，美國選民在週二投票，這背後的故事已歷經近兩百年歷史，至今仍深刻影響著數百萬美國人的投票模式。為何美國會選在星期二，而不是像許多拉丁美洲國家一樣選在星期日？必須回溯至 1845 年。當時的美國仍以農村人口為主，在沒有汽車的年代，出趟遠門往往得耗費數小時甚至數天，前往投票所並非容易的事。此外，當時各州可在長達數週的區間內各自擇日舉行總統大選。這引發了一項嚴重的弊病，率先開票的州份，其選舉結果可能會影響尚未投票之州選民的意向。美國國會於 1845 年 1 月 23 日通過一項法案，統一總統選舉人的投票日期，11 月第一個星期一之後的星期二。該法案用意在協調全美選舉步調，消除部分州因提早投票所產生的選舉優勢。這項日期規範也逐步沿用至國會議員選舉，並沿用至今，成為美國聯邦大選固定在星期二舉行的根本原因。這項問題答案藏在當時美國人的日常生活節奏中。19 世紀的美國以農業為經濟支柱，許多選民居住在遠離城鎮的農場。立法者必須選定一個既能讓民眾投票、又不至於大幅耽誤農事的時段。11 月具備顯著優勢，全美大部分地區秋收已告一段落，寒冬尚未降臨，是相對適合出門的季節。至於星期幾的選擇同樣經過縝密考量，星期日大多數基督教人口將其視為安息與宗教禮拜日，當天長途跋涉並不適當；星期一同樣不是理想選項，因為部分選民需預留整整一天的行程才能抵達投票所；星期三通常是許多農村社區的市集日（Market Day），農民需進城販售農作物。因此，「星期二」成了最務實的折衷方案，選民可在星期一啟程、星期二完成投票，隨後返家，將對整週例行作息的干擾降至最低。同時，法規特別避開 11 月 1 日，除了避免與「諸聖節」（All Saints' Day）衝突外，月初通常也是商人結帳盤點的關鍵時期。在宗教、經濟與交通等多重現實考量交織下，這項安排最終沉澱為一項全國傳統。在近兩百年前合情合理的制度，在現代社會卻引發了許多不便。如今，許多美國人在投票日當天仍必須工作。對於工時固定、身兼數職、需照顧家庭或面臨通勤障礙的人而言，挪出時間投票已成為實質上的阻礙。這項挑戰對拉丁裔社群的影響尤甚。該社群有相當比例的人口任職於餐飲、飯店、營建、清潔、運輸及醫療照護等產業，要在上班日請假數小時並非易事。雖然這並不意味著投票完全不可行，但它確實衍生出一個關鍵議題，該如何確保所有合格選民都能享有實質的投票機會？將選舉日移至週末，或將投票日定為聯邦法定假日的構想曾被多次提出，然而至今尚無任何一項提案成功改變聯邦大選的既定日期。即便設立法定假日有助於部分勞工參與投票，也未必能解決所有障礙，家庭照護責任、路途距離、交通問題與繁瑣的選民註冊規範，都可能成為阻礙因素。儘管法定的選舉日未曾變動，美國選舉制度已逐漸發展出多元的參與管道。「提前親自投票」（Early voting）與「通訊投票」（Voting by mail）使許多民眾得以在正式選舉日前完成投票。各州的規範、截止日期與作業程序則依選民戶籍所在地而有所不同。根據全美州議會諮商會（NCSL）統計，截至 2026 年 4 月，全美已有 47 個州及華盛頓特區向所有選民提供現場提前投票管道，不過各選區開放的時間與具體選項仍有差異。這意味著對許多選民而言，星期二已轉變為投票的「最後截止期限」，而非必須親自到場的唯一日子。