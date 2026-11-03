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▲冠德建設規劃三棟共2.9萬坪住商辦複合式大樓，與車站進行一體化設計。（圖／取自高雄市政府）

▲ 車專五基地南北向立體連通模擬示意圖。（圖／取自高雄市政府）

▲「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」東西向立體連通模擬圖。（圖／取自高雄市政府）

高雄新百貨要來了！環球購物中心（Global Mall）即將進駐高雄車站，打造結合購物、餐飲、娛樂及商務的複合式商場，營業面積約1.6萬坪，預計引進150至160家品牌進駐，，也是環球購物中心旗下第二大店，僅次於中和環球。新商場串聯台鐵、捷運及未來高鐵南延計畫，最快2028年第一季開幕。環球購物中心（Global Mall）將與台鐵公司合作打造高雄車站商業大樓，規劃地上10層、地下3層，結合購物、餐飲、娛樂及商務等多元機能，營業面積約1.6萬坪，預計引進150至160家品牌進駐，零售與餐飲比例約為6：4，將成為環球購物中心旗下最大車站店型。新商場最大亮點為交通優勢，串聯台鐵、捷運，以及未來高鐵南延計畫，形成三鐵共構交通節點，民眾轉乘即可抵達商場，從車站出閘門便能直接進入購物空間，有望吸引通勤、轉乘及周邊消費人潮。除了商場進駐，高雄車站周邊也將推動大型都市更新計畫。據了解，冠德建設規劃三棟共2.9萬坪住商辦複合式大樓，與車站進行一體化設計，串聯「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」，進一步擴大商業發展規模。未來將建置立體人行平台銜接車站天棚，地下則規劃下沉花園，串聯車站下沉廣場「新高埕」，完善站區南北向及東西向通行動線。整體專四、專五開發案預估2034年完工啟用，未來隨著商場、住商辦及交通建設陸續到位，有望帶動高雄車站周邊商圈發展，形成更具延展性的商業廊帶。