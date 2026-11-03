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網路傳出「外勞10年就領勞退」，宣稱工作10年就領到100萬，並質疑台灣勞工政策不公平。勞動部今（3）日表示，這種說法是錯誤訊息，目前在台工作的移工多屬青壯年，服務於製造業、營造業、農漁業的產業移工，適用的是勞退舊制，請領須符合年資和年齡的門檻，再加上移工留台有期限限制，絕非可以直接請領。據勞退舊制規定，勞工在同一事業單位工作，若要自請退休領取舊制退休金必須要符合「工作滿 25 年以上」、「工作滿 15 年以上，且年滿 55 歲」、「工作滿 10 年以上，且年滿 60 歲」等條件。勞動部表示，目前在台工作的移工多屬青壯年，這些製造業、營造業、農漁業的產業移工，適用的是勞退舊制，要請領退休金，必須要符合年資和年齡的門檻；更補充外籍看護等家事移工不適用《勞基法》，沒有勞退舊制及新制適用。而移工留台，也有期限上的限制，一般藍領移工在台灣工作累計期限，原則上最長為12年；如果是家庭看護工，經評點後最長可延長至14年，絕對非藍領移工工作10年以上即可請領退休金。今（2026）年4月1日起，雇主若聘僱同一藍領移工滿10年，必須為其開立「舊制退休金專戶」，並按月提撥2%至15%的工資作為退休準備金，並不是移工年資只要超過10年就可以領退休金。